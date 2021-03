Veronika Petráková žije v Kladně a je maminkou dvou malých dětí. Jejím velkým koníčkem je vaření a jídlo samotné. Jak s oblibou říká dobré jídlo je pro ni především zážitek, za kterým ráda i cestuje. Ovšem jsou i potraviny, které byste u Veroniky hledali marně. Důvod je prostý, snaží se vařit pestře a především kvalitně.

Veronika Petráková | Foto: Archiv Veroniky Petrákové

Jak se liší obsah vašeho nákupního košíku od ostatních lidí? Nakupujete nějaké speciální potraviny? Co třeba nekupujete vůbec nebo jen zřídka?

Nevím, jestli a jak moc se můj košík liší, ale patřím k těm, co si rozmyslí, za jaké potraviny utratí svoje peníze, aby byly pro tělo prospěšné a co nejméně organizmus zatěžovaly. Nic speciálního nekupuji, ale snažím se vyvarovat vysoce průmyslově upraveným potravinám. U zboží mě zajímá složení a původ. Na ten se zaměřuji hlavně u masa a vajec. Pokud to jde, nakupuji základní, lokální potraviny a maso z farmářské produkce. Co nekupuji vůbec jsou slazené nápoje, instantní potraviny či margaríny a podobné výrobky. Občas doma zahřešíme kvalitní uzeninou a dobrým vínem a pivem.