Zdravá snídaně? Džusy dodají zbytečně moc cukru, pijte je s mírou

Den by měl začít zdravou snídaní. Představy jsou různé. Jeden chce müsli, jiný omeletu. Dále vybíráme kávu nebo čaj. Na džusu se však většinou všichni shodnou. Nejchutnějším džusem je čerstvý ovocný, zeleninový nebo mix. Čerstvě odstředěný lahodný nápoj plný vitamínů je skvělým startem do nového dne. Alespoň to si většinou myslíme.

Nejchutnějším džusem je čerstvý ovocný, zeleninový nebo mix | Foto: Pexels.com

Ne každý však má čas a možnost si čerstvý džus připravit. Samozřejmě se můžeme snažit ho nahradit koupeným produktem. Nehledě na prospěšnost ovocných a zeleninových džusů jsou ty komerční na hony vzdáleny od zdravých potravin. Ty čerstvě připravené se musí neprodleně zkonzumovat, jinak hrozí, že se v nich nahromadí bakterie a plísně. Ty konzervované prošly pasterizací, která zničí vitaminy a enzymy. Často tak ztrácejí chuť typickou pro jednotlivé druhy ovoce a výrobce se to snaží vynahradit doplněním umělých příchutí a aromat. Jsou to v podstatě chemické parfémy, které zdraví určitě neprospívají. Kromě nich výrobci nezřídka přidávají cukr nebo jiná sladidla. Voda nad zlato. Tekutiny doplní i polévka, slazené nápoje přispívají dehydrataci Přečíst článek › Nejen uměle přidaný cukr je v džusech problematický. Z hlediska obsahu cukru je ovocný džus mnohem horší než ovoce. I ten čerstvě odšťavněný má vysoký obsah cukru. Na rozdíl od ovoce je oddělen od vlákniny, a proto je jeho účinek na organismus horší. Například Kateřina Kadlecová, trenérka plavání, svým svěřencům ovocné džusy v rámci jídelníčku rozhodně nedoporučuje. Stejně sladké jako cola „Dvě stě padesát mililitrů ovocného džusu obsahuje zhruba osm čajových lžiček cukru, přičemž stejné množství kolové limonády jich obsahuje deset. Rozdíl je minimální. Z hlediska živin je to sacharidová bomba, která však tělu nedodává žádné jiné živiny. Málokdo si připravuje čerstvé džusy, protože jejich trvanlivost je minimální. A v těch z obchodu už vitaminy nehledejte,“ vysvětluje. „Aktivním sportovcům rozhodně pití džusu na žízeň nedoporučuji. Během zvýšených výkonů, např. závodů, je dobré pít ředěné džusy, které tělo rychle vzpruží. Musí v nich však být vyšší obsah vody než ovocné šťávy. Jinak obecně všem doporučuji neperlivou vodu, občas minerálky a bylinné čaje,“ říká Kateřina Kadlecová. Upozorňuje také, že ovocným džusům by se měli vyhýbat lidi s nadváhou a s cukrovkou. To ovšem neplatí pro džusy zeleninové. Ty jsou podstatně dietnější, ale neplatí to pro všechny druhy zeleniny. Mrkvová šťáva na rozdíl od rajčatové nebo té z červené řepy způsobuje stejné potíže jako šťávy ovocné. Žízeň je nejlepší rádce. Umíte správně dodržovat pitný režim? Přečíst článek › Vyloučit džusy z jídelníčku není nevyhnutné. Pokud vám opravdu chutnají, můžete je ředit vodou, jak to sportovcům doporučuje Kateřina Kadlecová. „Pokud si ovoce neodšťavňujete sami, kupujte si stoprocentní džusy bez přidaného cukru a řeďte je alespoň z 50 % vodou. Nekupujte však džusy v jiné koncentraci než 100 %. Ty s nižší koncentrací nejsou kvalitní, protože výrobci je kvůli chuti doslazují. Pokud k snídani džus pijete, vyberte si kvalitní a nejezte pak už nic sladkého. Obsah cukru ve sklenici džusu vám po ránu stačí,“ doporučuje trenérka. Řešením také může být ovoce místo džusu. Jeden pomeranč vás zasytí, dodá vám potřebné vitaminy a vlákninu a na víc už chuť většinou mít ani nebudete. A na žízeň je nejlepší obyčejná voda. Benefit pro nové předplatitele: e-kniha o imunitě v PDF podobě (v případě koupě předplatného na 3 a 12 měsíců) Autor: (pp)

