"V něm byl traktůrek, jízdní kola a zahradní potřeby. Hasiči po likvidaci požáru museli provést rozebrání přístřešku i uskladněného palivového dříví. Požár způsobil škodu ve výši 110 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 20 tisíc korun," informovala tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Na místě zasahovaly jednotky z Litomyšle a dobrovolné jednotky z Budislavi, Dolního Újezdu, Proseče a Vidlaté Seče. Zjistit příčinu bylo snadné: vysypaný žhavý popel do plastové nádoby, kam skutečně nepatří.

Ostatně přesvědčila se o tom i žena, která v pátek odpoledne vysypala v Dřítči na Pardubicku v přístřešku lopatku žhavého popela do plastového kbelíku. "Jenže během několika hodin žhavý popel udělal své. A opravdu stačila lopatka. K požáru přístřešku u rodinného domu vyjížděly čtyři jednotky požární ochrany," popsala první páteční požár Vendula Horáková. Oheň byl podle jejích slov naštěstí uhašen ještě před příjezdem první jednotky hasičů, přesto plameny stačily způsobit škodu na uložených pneumatikách. Hasiči zkontrolovali místo požáru ještě termokamerou. Díky včasnému zpozorování nestačily plameny přeskočit na zaparkované automobily. Škoda byla předběžně vyčíslena na 10 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 5,5 milionu korun.

Hasiči varují - žhavý popel rozhodně nelze podceňovat. Není možné jej vysypávat do klasického plastového kontejneru, ani jiné plastové nádoby, třeba kompostéru. "Popel dokáže způsobit požár i po 24 hodinách od vysypání do plastové nádoby. Tato zdánlivě banální záležitost může mít za následky rozsáhlý požár, kdy plameny přeskočí z kontejneru např. na fasádu domu nebo hořlavé předměty v okolí. Vzniklé škody pak šplhají klidně do statisíců," zdůraznila mluvčí.