K požáru baterie do elektrokola vyráželi v pondělí po půlnoci hasiči do centra Chrudimi. Hořela v koupelně.

Hasiči baterii uhasili ponořením do vody | Foto: HZS Pardubického kraje

"Muž nabíjel baterii ke kolu v koupelně. Po pětihodinovém nabíjení, tedy kolem 23. hodiny, odpojil muž nabíječku s baterií od elektrické sítě. Z koupelny odešel a po několika minutách uslyšel praskání a syčení. Šel se tedy podívat zpět do koupelny a z baterie se valil štiplavý kouř, a navíc baterie prskala. Jelikož „prskání“ nabíralo na intenzitě, muž přivolal hasiče. Jednotka hasičů požár zlikvidovala 17 minut úterního časného rána, a to ponořením baterie do vody," popsala situaci mluvčí hasičů Vendula Horáková.