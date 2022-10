Psali jsme již:

Požár se šířil velmi rychle. Ihned po příjezdu první jednotky na místo se propadla střecha i dřevěné stropy. Zásah byl tedy pro hasiče nebezpečný. Podařilo se jim uchránit jednu část objektu. "Požár hasiči zlikvidovali v pondělí před osmou hodinou ráno. Teprve poté mohli na místo požáru vstoupit vyšetřovatelé a povoláni byli i specialisté z oboru elektro z Institutu ochrany obyvatelstva HZS ČR Lázně Bohdaneč. Vyšetřovatelé zjistili, že s největší pravděpodobností požár způsobila závada na komínovém tělese," uvedla mluvčí krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Vendula Horáková. Škoda byla předběžně vyčíslena na šest milionů korun. "Uchránit se podařilo majetek za čtyři miliony korun," dodala Horáková.



Další požáry

Není to tak dávno, co v Luži oheň zničil jiný dům. Bylo to začátkem prosince 2019, když začalo hořet v objektu obývaném pětičlennou rodinou. Hašení ohně pomocí kbelíků se ukázalo jako marné a celý dům postupně zachvátily plameny a kouř. Obyvatelům se naštěstí podařilo na poslední chvíli uniknout do bezpečí.

Boj s ohněm byl dramatický, hasiči museli používat dýchací přístroje a zřídit i čerpací stanoviště pro dopravu vody na místo požáru. Nakonec ale nezbylo nic jiného než nechat dům zbourat. Rodině, která náležela k místní komunitě nepřizpůsobivých občanů a žila jen ze sociálních dávek, město poskytlo náhradní bydlení v romské klubovně, jež je součástí městského bytového domu.

"Požár s největší pravděpodobností způsobil přímotop, který zůstal zapojený bez dozoru a došlo k jeho převrácení. Přímotop nebyl umístěn na nehořlavém podkladu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 500 tisíc korun," uvedla tehdy mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Rodině s malými dětmi významně pomohlo vedení města. Poskytlo jí základní existenční potřeby, vyhlásilo dokonce finanční a materiální sbírku. V případě nedělního požáru bývalého mlýna se o veřejné sbírce neuvažuje. "Tohle je naprosto funkční rodina. Mají dceru a syna, kteří se o rodiče dobře postarají," ujistila starostka Luže Pešinová a zároveň poděkovala všem zasahujícím hasičům za jejich práci při likvidaci požáru.

Finanční sbírku po devastujícím požáru rodinného domu uspořádali v roce 2015 také v Hodoníně u Nasavrk, kde zásahem blesku shořela do základů hájenka. Lidé tehdy na pomoc šestičlenné rodině vybrali přes 600 tisíc korun a město Nasavrky jí poskytlo náhradní bydlení v nedaleké Ochozi. Bohužel se však nepodařilo shromáždit dostatek peněz na stavbu nového domu a rodina se už na samotu nevrátila - zrekonstruovala si dům na Chrastecku.