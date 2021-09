"Statistika je neúprosná," doplňuje Vendula Horáková. "každý pátý požár v České republice vznikne v domácnosti a nejčastěji právě v kuchyni při přípravě jídel. Většinou je to ve zmatku, když někdo do rozpáleného tuku nalije vodu. Oheň se v tu chvíli doslova rozprskne po místnosti a hořet začne všechno široko daleko. Reakce má charakter fyzikálního výbuchu. Každá vodní kapka okamžitě zvětší svůj objem a exploduje. Proto se oheň nejen rozšíří, ale také mnohdy popálí člověka po celém těle."

A to byla osudová chyba. V ten okamžik se vznítila část kuchyňské linky. Žena s dětmi a se psem proto utekla do bezpečí, kamrádka poté zavolala hasiče. Ti požár uhasili, a ještě termokamerou zkontrolovali kuchyň i digestoř, aby nedošlo k opětovnému vznícení.

Příprava hranolků v hrnci se vymkla kontrole. "Žena chtěla připravit hranolky, nalila si asi 750 ml oleje do hrnce a přikryla ho pokličkou. Zhruba po pěti minutách pokličku z hrnce odkryla a v tu chvíli se z hrnce vyvalil kouř a vyšlehly plameny. Žena nenechala hrnec bez dozoru. Bohužel se lekla, popadla jiný hrnec s vodou a nalila na hořící olej," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

