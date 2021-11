Požár sazí v komíně byl ohlášen v úterý v podvečer čtyřem jednotkám požární ochrany.

Za všechno může voda, kterou se muž pokoušel oheň uhasit. | Foto: HZS Pardubického kraje

Po příjezdu hasičů již nevycházely z komínového tělesa plameny, ale to jen proto, že muž ještě před příjezdem hasičů použil k likvidaci ohně vodu. A to neměl dělat. "Nikdy se nepokoušejte hasit komín vodou. Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit popraskání, či destrukci komínového tělesa. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínového tělesa, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu," varuje mluvčí krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Jana Poláková. Ke zranění naštěstí nedošlo, hasiči uzavřeli přívod vzduchu do topidla v obytné části domu a po vychladnutí vybrali saze.