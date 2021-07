Objekt, který naštěstí nestojí v bezprostřední blízkosti statku s třiceti koňmi, neustále doutná. Hasiči požářiště zabezpečili, teď už se bude jen čekat, až místo vychladne. Teprve potom se dostaví vyšetřovatel, který určí, proč balíky sena nasušené na zimu vzplály. „Mohlo dojít ke samovznícení nebo si někdo hrál se sirkami,“ krčí rameny majitelka ranče Petra Pecháčková.

Nyní už se ví, kdo spatřil ohnivé jazyky jako první. Byli to táborníci, kteří pobývají ve stanech nedaleko seníku. „Ano, oni zavolali hasiče. My jsme spali, nic jsme neslyšeli, vzbudil nás až telefon. Vyběhli jsme ven a teprve spatřili, co se děje,“ říká rančerka.

Koně, z nichž většina patří soukromým vlastníkům, byli neklidní, cítili ve vzduchu kouř, navíc slyšeli hasičské sirény a bylo potřeba je uklidnit. To se podařilo, mají důvěru ve své ošetřovatele a vystrašení majitelé mohli být telefonicky ujištěni, že k žádné újmě na zdraví nebo životech nedošlo.

Všichni, kteří se o koně na ranči v Obořici starají, se od půlnoci z úterý na středu nezastavili. Unavení, ale s povděkem přijímají obrovské množství zpráv od lidí, kteří chtějí pomoci. „Velmi si vážíme pomoci vás všech, kteří nás podporujete. Ozvala se vás spousta a my vám nesmírně děkujeme za vše, co nám doposud bylo nabídnuto a poskytnuto,“ vzkazuje Štěpánka Boušková z obořického statku. Včera byl zřízen transparentní účet číslo 2702012515/2010, na který mohou dárci posílat peníze, vítána je i sebemenší částka.

Škoda na seníku z betonových panelů je v hrubém odhadu šest milionů korun. Tři sta balíků sena z vlastních luk, které mělo sytit tři desítky koní po celou zimu, je pryč. Shořela i sláma. „Střecha spadla, uvidíme, co řekne statik. Sloupy jsou vyvrácené, i kolejnice se pokroutily – při požáru teplota dosáhla téměř tisíce stupňů. Děkujeme všem hasičům za jejich zásah i zajištění požářiště,“ říká syn majitelky David Pecháček.

Seno, které lidé, statky i zemědělská družstva nabízejí, bohužel není v současné době kde uskladnit. „Ani nemáme vlastní dopravu, a tak bychom uvítali, kdybychom se mohli domluvit na později,“ dodává Petra Pecháčková.

Pomocnou ruku chce obořickému ranči poskytnout i pardubická stáj Apolenka, jejíž provozovatelé si podobným peklem prošli v listopadu roku 2018. Tehdy tam vzplálo seno a sláma ve skladu velkém přibližně 20 x 20 metrů. Kvůli suchu byl v celé republice nedostatek sena, ale i Apolence se dostalo pomoci od soucitných lidí.