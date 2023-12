Ne pořádek v blízkosti kamen na dřevo způsobil v pátek před polednem požár v přízemí rodinnéího domu v Třemošnici. Jen díky včasnému zásahu hasičů se oheň nerozšířil do horního patra domu. Kuchyň je však zničená.

Požár domku v Třemošnici | Foto: HZS PK

/ZEDITOVANÁ TISKOVÁ ZPRÁVA HZS PK/

"K požáru domu do Třemošnice vyjíždělo v pátek 15. prosince v 11.20 hodin 5 jednotek hasičů. Po příjezdu první jednotky na místo bylo zjištěno, že požárem je zasaženo přízemí rodinného domu, do patra se požár nerozšířil, a to díky okamžitému zásahu hasičů," uvedla mluvčí profesionálních záchranářů Vendula Horáková.

Požár podle ní zcela poničil kuchyň, kde bylo ohnisko požáru. "Plameny hasiči zkrotili již za 32 minut od nahlášení události na operační a informační středisko hasičů. Událost se obešla bez zranění. Hasiči museli postupně rozebrat ohořelé konstrukce. Na místo se dostavil vyšetřovatel hasičů, který zjistil, že požár způsobil nepořádek v blízkosti kamen na dřevo," dodala mluvčí.

Škoda byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 3 miliony korun.