Na post moderátorky zpravodajství jste se vypracovala takzvaně od píky. Co vás přivedlo k novinářské práci? Už na základce jsem psala do školních novin a psala jsem tak moc, že tam kolikrát byly jenom články ode mě. (smích) Většinou jsem glosovala dění u nás ve třídě nebo ve škole. Také jsem už tehdy psala povídky a romány, které jsem si svazovala a dávala je číst kamarádkám, jimž se to líbilo. Ovšem když jsem se později rozhodovala, co budu dělat dál, tloukla se žurnalistika s mými dalšími zájmy: chtěla jsem například dirigovat pěvecký sbor, ale měla jsem i vystudovanou střední pedagogickou školu…

Nakonec jste nastoupila dráhu krajánka v lokální televizi, a to asi byla teprve ta pravá škola života, že?

To tedy ano. A měla jsem to ztížené ještě o fakt, že právě když jsem oficiálně nastoupila do TV Vysočina, byla zpochybněna její vlastnická smlouva, takže jsme vysílali takzvaně do zdi, a každý den jsme doufali, že se vše vyřeší. Nakonec se situace pro mě vyřešila tím, že jsem přešla do Českých Budějovic do regionální zpravodajské relace Minuty regionu v TV Gimi a také do regionálního studia RTA Jižní Čechy, kde jsem pak strávila další dva roky.

A potom jste dobyla Prahu…

(Smích) Začínala jsem úplně od začátku. Nejdříve jsem si odseděla stovky hodin na službách jako asistentka vysílání, což zahrnovalo od zvedání telefonů a shromažďování tipů od diváků přes chození do archivů až po práci za odměnu: natáčení anket pro kolegy, kterým se do toho nechtělo. Pak samozřejmě postupně přišla i další, zajímavější práce, která měla s novinařinou už víc společného.

Skočme teď do současnosti: kromě Střepin moderujete mimo jiné i pořad Napřímo, v němž vedete debaty s politiky. Není už v samotném názvu pořadu jistý protimluv?

Záleží na představě, jak by ty rozhovory měly vypadat. Já očekávám, že se mnou budou politici mluvit napřímo, a oni dělají všechno pro to, aby napřímo mluvit nemuseli. Je to taková kočkovaná.

Přesto vás to baví?

Mnohdy jde o zkoušku nervů, například z pana Babiše něco dostat je umění, ale navzdory tomu mě to baví. Jde o to najít cestu, jak se s nimi bavit.

Jak si čistíte hlavu od přebytečných informací či negativních dojmů?

Každý den běhám, někdy i se svým partnerem Mirkem. Kromě toho jsem si nakoupila malířská plátna a olejové a akrylové barvy a spolu se čtyřapůlletou dcerou Žofkou malujeme. Nutno dodat, že ona má mnohem větší spotřebu barev než já. (smích)

Jaká je vaše další profesní meta?

Víte, já se raději těším z toho, co mám teď, než abych ztrácela čas přemýšlením, co bych mohla mít navíc. V rámci televize Nova jsem se dopracovala k zajímavé pozici a jsem spokojená, že ji mám. Ovšem pochopitelně jsem otevřená všemu, co přijde.