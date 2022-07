Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je každoročně velkou událostí, na kterou přijíždí řada známých osobností. Zatímco někteří si převezmou Křišťálový glóbus a už sedají do letadla a frčí zase o dům dál, jiní si atmosféru festivalu užívají spolu s návštěvníky. Tím se nesmazatelně zapisují do jeho historie a všichni na ně rádi vzpomínají. Mezi takové patří třeba Casey Affleck, Jude Law nebo Julianne Moore. Jiní zase ukážou, že jsou také jenom lidi a občas se jim stane nějaká ta nepříjemnost. Renée Zellweger by mohla vyprávět. Podívejte se s námi, které další celebrity svým chováním na festivalu diváky okouzlily.