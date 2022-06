Vy se umíte postarat o rozruch. V zimě přišla na přetřes covid podpora umělcům, které se vám dostalo, a na jaře jste si dovolili přestěhovat se do většího bytu. Emma: V případě té dotace nás „dojímalo“ roční zpoždění celé kauzy. Když nám na letošní dovolenou do Thajska psali „frustranti“, že si to snad za ty dotace užíváme, tak my si za ně spíš užili Bali rok předtím.

Nejsou pro vás nakonec takové kauzy reklamní příležitostí?

Emma: Po stránce PR to v náš prospěch funguje. Takže autoři článků, kteří se snaží škodit, v konečném důsledku zviditelňují i naši práci, klipy, koncerty, náš brand a merchandise By Now. A také v korporátních kruzích tahle podivná bulvární pozornost pomáhá vzbuzovat pocit, že jsme asi hrozně známí. Mně týden po těchto kauzách přišly čtyři nabídky na instagramové spolupráce. Je to bizarní paradox související s dobou, ve které žijeme.

Lež, pomluva a výsměch se staly naprosto běžnou záležitostí, říká Tatiana Dyková

Po kauze „kompenzace“ jste si ještě dovolili přestěhovat se do většího bytu.

Emma: To jsme přehnali a strašně se omlouváme.

Jordan: Na moji obranu bych chtěl říct, že jsem ty krabice odtahal sám. Neměli jsme žádnou stěhovací firmu, protože na to už nám nezbylo. Holt málo dotací. (smích)

Emma: Děkujeme Adamovi, Lukášovi, Givimu a Ondřejovi.Jordan: To byli kluci, co se zjevovali v průběhu našeho stěhovacího týdne a pomáhali nám. Sice jsme to přehnali, ale odmakali jsme si to!

Do toho všeho jste chystali první společnou desku By Now. Kdy jste na ní začali pracovat?

Jordan: Začalo to našimi společnými singly, které vznikaly náhodně. Ten první s názvem No Fire byl na Emmině první desce a hodně se chytil. Má přes dva a půl milionu zhlédnutí na YouTube. No a další singly vlastně vznikly stejně nenápadně jako ten první.

Emma: Nějak se to nakupilo, že máme už dávno vydané a mezi naším publikem si žijící Lost and Found, Dream On, By Now, Dopamine. Takže se to nasčítalo, až jsme usoudili, že by si to zasloužilo společný nosič, který obsahuje deset nahrávek.

Jordan: A teď jde ven i nový klip k písničce Higher.

Radaně Labajové hrozila rakovina. Nechala si odstranit prsa a ukázala jizvy

Práce na desce vám nějaký čas zabrala. Co teď s tím volným časem?

Jordan: Mě by strašně zajímalo, jak vypadají naše děti. Slyšel jsem, že ta starší už půjde pomalu do školy a ta mladší skoro chodí. Jsem dojatý, když o tom slýchávám. (smích)

Emma: Ještě před sebou máme pár koncertů během druhé půlky června a pak asi onemocníme. (smích) Přes léto máme další koncerty, budeme točit klipy a vezmeme možná děti k moři.

Jordan: To záleží na těch dotacích. (smích)Emma: Ale teď je to blbý, všichni se tváří, že covid není, takže se nic nezavírá a dotace nejsou. (smích) Tak co vlastně teda budeme dělat?Jordan: Naše sólové desky. Ty už máš dokonce půlku hotovou.Emma: Taky budeme asi hrát v jednom celovečerním filmu. Já musela jednu roli právě kvůli naší desce odmítnout, takže bude hezké začít se zase vracet k dalším aktivitám. Ta hudba je ale natolik pohlcující, že mě teď úplně znervóznila představa, že by to gró mělo být zase jinde, protože tohle je prostě skvělý!