Potkaly jsme se krátce poté, co se Ester do Prahy vrátila z chalupy, kde se členy své rodiny vyklízela půdu.

„Bylo to hodně náročný a skvělý zároveň. Sjela se celá rodina a v montérkách a šíleným prachu jsme od rána do večera makali,“ popisuje herečka s tím, že na půdě byla spousta starého nábytku a dalších věcí po příbuzných. Takže nejdřív všechno třídili a postupně buď pálili, nebo vyhazovali.

„Objednal se valník, odvezla se tuna odpadu. Dlouho se mi nestalo, abych se fyzicky tak vyřídila, druhý den jsem se ráno skoro nemohla hýbat, jak mě bolelo celé tělo,“ říká herečka, která si ale současně pochvaluje výsledek několikadenní dřiny.

„Je motivující vidět, jak jsme s tím pohnuli. My naši chalupu, která je vlastně bývalým mlýnem, milujeme. Na naší rodině se mi líbí, jak se umí zorganizovat, semknout a spolupracovat, ale zároveň i bavit. Udělali jsme si jeden den úplné volno, šli jsme na pivo, oslavili narozeniny, připravili bojovku, pouštěli si filmy a bylo to strašně krásný,“ oceňuje Ester chvíle se svými nejbližšími.

Společně na jógu

Když už je řeč o rodině, ptám se maminky sedmnáctiletých dvojčat, o které vím, že má ráda kvalitní kosmetiku, zda tuto vášeň sdílí také se svou dcerou.

„My to milujeme. Mia si během covidových lockdownů nastudovala informace od zahraničních influencerů ohledně kosmetických ingrediencí a v mnoha věcech mě obohatila, občas mě i vyloženě poučuje,“ usmívá se herečka, která si užívá, že ji dcera umí profesionálně a přirozeně nalíčit a taky že společně zajdou třeba na manikúru nebo na jógu.

„Máme to nejraději ve studiu Yoga me, skvělá je například lektorka Eva Vrbická. Má příjemný rytmus cvičení a hezký hlas, což je pro mě důležitý. A kromě toho přináší do lekcí ještě něco navíc, třeba doporučí, jaký zrovna pít čaj vzhledem k aktuálnímu období, nebo nám předá nějaké moudro. V té přemíře informací, kterou dnes máme na internetu, je skvělý, když se můžete inspirovat u někoho, kdo je viditelně spokojený sám se sebou,“ popisuje Ester.

Pan Armani & já

Ester je už od roku 2018 ambasadorkou luxusní dekorativní kosmetiky Giorgio Armani.

„Tu nabídku jsem dostala před lety s tím, že si slavný návrhář i přes svůj pokročilý věk všechny tváře vybírá osobně a že to může trvat až rok, než mě schválí, pokud tedy vůbec. Měla jsem asi štěstí nebo jsem se svezla na nějaké vlně, protože mi asi za měsíc zavolali, že mě odsouhlasil,“ vypráví o své snové spolupráci Ester a současně začne ze své kosmetické taštičky vyndávat oblíbené produkty.

Hned je jasné, že značku Armani miluje, protože jakmile přejde k popisování, čím se ráda líčí, rozzáří se jí oči.

„Třeba jejich make-upy, to je špičková kvalita! A taky se mi líbí, že můžu ty produkty používat multifunkčně a libovolně je kombinovat,“ pokračuje milovnice italské dekorativky s tím, že k jejím kosmetickým stálicím patří také francouzská značky La Roche-Posay, kterou ona sama i její rodina používají už léta. Například řadu Effaclar kupuje svým dětem na problematickou pleť. Má ráda i gel na obočí od Alverde nebo antistres tyčinku Nobilis Tilia.

Těsně před vyhořením



Během našeho povídání zalistuje Ester diářem, který působí na první pohled, že přetéká termíny a schůzkami.

„To jste ho měla vidět před covidem. Myslím, že jsem měla silně nakročeno stát se workoholikem. Pamatuju si přesně, že jsem byla týden před prvním lockdownen s kamarádkou ubytovaná na samotě v přírodě, měla jsem narozeniny a přála si, abych konečně našla rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem, abych všechno dokázala skloubit, protože do tý doby jsem extrémně pracovala,“ vzpomíná herečka, která se tehdy snažila rozjet značku Ester & Josefína, měla spoustu nápadů, do toho točila a cestovala.

„Bylo toho hrozně moc. Ve skrytu duše jsem ale cítila, že je to únik. Když jsem totiž měla řešit něco osobního, raději jsem si zaplnila čas prací. Za pár dní přišel lockdown a mně se hrozně ulevilo. Odpočinula jsem si, přestože jsme byli všichni vystrašení.“ Pak ale začala objevovat i bolesti v sobě, „Byla jsem sama, bez partnera, začala jsem si to srovnávat… Prostě jsem se v sobě musela trochu pohrabat.“

Začala také chodit na psychoterapii a řešit věci, které neměla zpracované.

„Na začátku bylo hrozně těžký čistit starý rány. Musela jsem se naučit poslouchat sebe sama, to jsem neuměla. A pak přišlo natáčení seriálu Anatomie života, kde jsem potkala Martina, svého milého. Myslím, že hlavně díky té terapii jsem byla na vztah připravená, na nový začátek s čistým štítem.“

Ty už mě nesleduješ?



Aktuálně věnuje Ester nejvíc času projektu Terapie sdílením. „Máme pořád plno. Přednášek už jsme doteď měli přes osmdesát, přišlo na ně víc než osm tisíc lidí a nás silně motivuje, že je to pořád baví a zajímá,“ říká zakladatelka projektu s tím, že nyní vznikla nová přednáška s podtitulem Reset. Je hodně zaměřená na sociální sítě a internet, které podle Ester prorůstají do vztahových témat – „koho sleduješ, proč jsi jí dal lajk, ty už mě nesleduješ“ atd.

Zdroj: Youtube

Ve své praxi párového terapeuta to pozoruje i Honza Vojtko, který s Ester přednášky moderuje. „Celé je to vlastně taková dvouhodinová stand up comedy, i když ve verzi Reset otvíráme i vážnější témata, třeba závislost na sociálních sítích, ujasňujeme si, v čem jsou dobrý a v čem můžou ublížit. Cílem všech našich přednášek je vrátit lidem odvahu začít a mít partnerské vztahy.“

Dospělá a veselá

Ester vnímá, že v rámci přednášek má spolu s Honzou šanci přinést lidem formou sdílení určitou úlevu, pocit, že v tom nejsou sami. Těší ji i to, že na přednášky chodí všechny věkové kategorie, třeba i šedesátníci.

„Senioři mají taky mobily a sociální sítě a umějí s nimi pracovat. Mozek se dá trénovat i ve vyšším věku. Jak pozoruju moji mámu, který je pětasedmdesát, tak si myslím, že vyhlídky na stárnutí mám dobrý. Máma je mladá duchem. Vnímám, že by si člověk měl hýčkat svoje vnitřní dítě. Mně třeba moje děti napomínají, že jsem někdy jak puberťák, ale já jim vysvětluju, že to, že jsem veselá, tancuju jak o život a umím se bavit, neznamená, že nejsem dospělá. Nicméně taková ta vyloženě seriózní máma ze mě asi nikdy nebude,“ uzavírá herečka.