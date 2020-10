Rapper Kayne West to s Bílým domem myslí vážně. Už má i video

Americký zpěvák a rapper Kayne West pokračuje ve své bizarní prezidentské kampani. I on by chtěl do Bílého domu. Tři neděle před volbami zveřejnil na svém Twitteru své první předvolební video, v němž hovoří především o víře, která může změnit zemi.

Rapper Kanye West | Foto: Shutterstock