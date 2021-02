„Na internetu nakupuji již několik let, od bot po vybavení do domácnosti, a jsem spokojená,“ říká Helena Ondryášová, bývalá bankovní specialistka.

„Je to praktické. Když se nechci tahat s krabicí prášku na praní, přinesou mi ho až ke dveřím. Ráda si také virtuálně listuji v nabídkách nejrůznějších e-shopů, je to tak trochu i můj koníček, možná až posedlost. Najdu oblečení, které se mi líbí, a přitom nemusím vytáhnout paty z domu. Nedávno jsem rekonstruovala byt a přes web jsem pořídila skoro všechno – dveře, kliky, dřez i baterii. Objednala jsem také předsíňovou stěnu, lustr, nástěnné hodiny s kyvadlem, zatemňovací závěsy a dokonce i záclony s ušitím na míru. Všechno je jednoduché, postupuji krok za krokem, a pokud něco spletu, on-line obchod mě dál nepustí a poradí, jak dál,“ libuje si Helena Ondryášová.

Pozor na podezřelé stránky

Než si objednáte zboží, je dobré porovnat nabídku ve více e-shopech, stačí zadat název výrobku do vyhledávače. Nabídky vyskočí okamžitě. Zboží může být na první pohled lákavé a navíc laciné, ale nenechte se přelstít, ověřujte pečlivě, od koho chcete nakoupit. Vyhněte se anonymním stránkám, které nemají uvedené kontaktní údaje, nebo pokud si nejste jisti důvěryhodností provozovatele. Česká obchodní inspekce proto radí pročíst si pozorně obchodní podmínky.

Řada rizikových e-shopů míří na starší lidi a na další zranitelné skupiny občanů. Seznam rizikových webů najdete na www.rizikove.cz. A například dTest nabízí jednoduchý nástroj – na stránce www.dtest.cz/eshopy si můžete po zadání webové adresy snadno ověřit důležité údaje o konkrétním e-shopu. Zjistíte tam majitele domény, spokojenost zákazníků, informace z registru ekonomických subjektů i informace z internetových srovnávačů a vyhledávačů.

Porovnejte ceny

Hlídejte si také cenu výrobku. „Než objednám, podívám se, kolik daná věc stojí i v jiných e-shopech,“ doporučuje Helena Ondryášová. U stejného zboží, například u bot, bývají ceny rozdílné, někde jsou se slevou, jinde ne. „Nikdy se nenechám nachytat na první nabídku,“ dodává. Porovnávat cenu výrobků můžete na srovnávacích webech. Ušetřit tak můžete hodně peněz.

Nakupování ze zahraničí

Nakupovat můžete i u zahraničních obchodníků. „Už jsem si koupila značkové sportovní boty na e-shopu, který sídlí v zahraničí, a dokonce i make-up, který u nás neprodávají,“ uvádí Helena s tím, že nikdy neměla žádný problém. „Jednou jsem dokonce i zboží vyměnila,“ chválí si dobrou zkušenost. Ne vždy to tak ale může dopadnout. Právě reklamace či vracení zboží bývají kamenem úrazu, nepomáhají tomu ani nesrozumitelné obchodní podmínky. Existují dokonce webové stránky, které se jako obchod tváří, ale ve skutečnosti e-shopem nejsou. „Jejich jediným cílem je pouze vylákat peníze od zákazníka, aniž by zaslaly zboží,“ varují odborníci z dTestu.

Složitější může být nákup hlavně od prodejců ze „třetích zemí“, před kterými varuje i Česká obchodní inspekce. Znalci sice dokážou nakoupit na čínských webech a dalších z Panamy či Hongkongu, ale výměna zboží tu může být problematická. Navíc musíte počítat s tím, že některé dodané výrobky nemusejí nutně fungovat v češtině, o českém návodu ani nemluvě, mohou mít jiné zapojení do zásuvky, nebudou homologované na české poměry. Vymáhání odpovědnosti za škody je v těchto případech obvykle velmi komplikované. Rozumnější je proto nakupovat od prodejců v rámci Evropské unie, protože máte prakticky stejná práva jako při nákupech od českých prodejců (například vrácení do dvou týdnů bez udání důvodů). V případě sporu se můžete obrátit například na Evropské spotřebitelské centrum ČR (www.evropskyspotrebitel.cz), což v případě třetích zemí mimo EU není možné.

Kartou nebo na dobírku

Plaťte kartou nebo jinými on-line prostředky s garancí od zprostředkovatele platby (Paypal, Twisto a podobně), peníze pak můžete snadněji získat zpět. Používejte dvojí ověření transakce (potvrzení platby kartou přes SMS kód). „Pokud lidé nakupují u jim již známého podnikatele, je platba převodem v pořádku, ale při prvním nákupu u dosud neznámého subjektu je dobré se nad převodem jako nástrojem platby zamyslet,“ doporučuje Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.



Pokud platíte kartou, můžete také v případě potíží využít mezibankovní nástroj chargeback a díky němu stáhnout částku zpět od banky podnikatele. „Spotřebitel sice nemá na chargeback právní nárok, ale zkušenost našeho Evropského spotřebitelského centra ukazuje, že banky ho obvykle provádějí pro své klienty dobrovolně, zvláště v případě nedoručení. Někdy tak činí i v případě dodání zcela jiného než objednaného zboží. Situaci usnadní, když žádost doplníte například kopií komunikace s prodejcem,“ doplňuje Ondřej Tichota.

Doručení zásilky

„Než zboží zaplatím, zjišťuji, zda je zboží na skladě, nebo budu muset čekat, a kolik zaplatím za dopravu, aby se mi to ještě vyplatilo. Někdy stačí přihodit do košíku maličkost a získám dopravu zdarma. Mohu si vybrat Českou poštu balík do ruky nebo doručení na poštu, ale také doručení do balíkovny. Zásilky převážejí i další společnosti, záleží s kým má e-shop smlouvu. Možností jsou i samoobslužné schránky,“ popisuje Helena Ondryášová. Dodává, že každý druh doručení je jinak zpoplatněn. Větší zásilky, například nábytek, přivezou zásilkové společnosti. Upozornění o doručení dostanu mailem, konkrétní čas přijde i v SMS na mobil.

Vrácení zboží

„Vyhovuje mi, že ve všech e-shopech lze zboží vrátit do dvou týdnů, někdy i do 60 dnů. S vracením peněz jsem zatím neměla špatné zkušenosti. Stačí uvést číslo účtu nebo je získáte zpět na platební či kreditní kartu,“ říká Helena. „Zpočátku jsem preferovala nakupování na dobírku, která je však zpoplatněna, v poslední době nejvíc využívám kreditní kartu. Většina internetových obchodů také zasílá přelepku se zpáteční adresou, abych mohla zboží vrátit.“

Pokud je potřeba vrátit třeba nábytek, musí se objednat některá zásilková společnost, což je zpoplatněno (záleží na objemu a vzdálenosti). „Při včasném stornování objednávky se peníze vrátí hned, pokud už ale odešla, peníze se vrátí později. Zatím mám dobré zkušenosti jak s komunikací, tak s rychlostí zaslání a možností vrácení. Mohu si vybrat dopravu a platbu tak, abych ušetřila,“ líbí se Heleně Ondryášové.

Pozor na nové prodejní finty

Řada webů láká na zázračné zbohatnutí. Výsledek ale bývá právě opačný. Vyplněním formuláře můžete přijít o osobní údaje a stanete se terčem telefonního marketingu, v horším případě můžete přijít o nemalé částky. Mohou to být stránky, které využívají známé tváře, nejčastěji je to Leoš Mareš, Pavel Nedvěd nebo miliardář Petr Kellner, kteří měli v rozhovoru odhalit systém na zázračné zbohatnutí. Nic takového se nikdy nekonalo. Některé stránky zneužívají loga předních domácích médií, aby získaly větší důvěru čtenářů. V této věci ani Česká obchodní inspekce nemůže spotřebitelům pomoci, jedná se o vylákání peněz a podvod, stránky nemají informace o skutečném provozovateli a i pro Policii ČR je obtížné vyhledat skutečného provozovatele těchto stránek.

Falšení lékaři a vědci



Na internetu na vás mohou vyskočit nabídky také „zdravotních portálů“, které však nejsou skutečné. Tvůrci těchto stránek se snaží ve vás vyvolat pocit, že jste narazili na jedinečný web, který vám jako jediný pomůže zvítězit nad vaší nemocí. Například nad cukrovkou, bolestmi nebo obezitou. Produkty zde často nabízejí lékaři nebo vědci, kteří jsou však smyšlení. Podvodníci také využívají současnou situaci a inzerují hygienické a dezinfekční prostředky, jednorázové roušky nebo respirátory, které nakonec nezašlou, a pokud ano, jsou pochybné kvality a neznámého původu.



Na internetu můžete už koupit téměř cokoli, včetně luxusního zboží. Mezi oblíbené patří značkové parfémy. Lákavé jsou nižší ceny, nevýhodou je to, že si nemůžete přivonět. Proto riskujete, že namísto originálu dostanete padělek. Jak rozeznáte padělek od značkového parfému? Většinou je ve větším balení (100 ml), má výhodnou cenu, ale ne o moc než v kamenném obchodě. Padělek může mít trochu jiný tvar rozprašovače nebo podezřelý celofánový obal. Padělek se pozná i podle vůně, která na první čichnutí nemusí být jiná od originálu, ale rychleji vyvane. Pokud naletíte, můžete se obrátit na mimosoudní řešení sporů na VašeStížnosti.cz. Můžete také podat trestní oznámení na policii, může se ukázat, že poškozených zákazníků bude víc.