Dlouhých šest let si museli fanoušci úspěšného seriálu počkat na kriminalisty jejich oblíbené mordparty. „Mění se zločin, proto se musí změnit i příběhy,“ lákal na nové díly bývalý vyšetřovatel a spoluscenárista seriálu Josef Mareš. I v této řadě se řeší skutečné a mnohdy mediálně probírané případy, ovšem jsou to zároveň případy poslední. „Seriálem Devadesátky a Případy 1. oddělení jsme už probrali celý můj profesní život,“ uvádí jeden z důvodů, proč dává třetí sérií sbohem Josef Mareš.

Otřesné případy

Náměty epizod opět vycházely ze skutečných zločinů, a i když herci natočili již třetí řadu, Sabina Remundová se nad tím, čeho jsou pachatelé schopni, stále pozastavuje. „Ty případy jsou děsivé a téměř vždy až neuvěřitelné. Kdyby se nejednalo o skutečné příběhy, tak bych měla pocit, že je to až přehnané.“ Pachatele otřesných zločinů odhaluje divákům už od září známá mordparta, která věrným fanouškům seriálu velmi chyběla, což potvrdil i představitel seriálové postavy Josefa Korejse. „Lidé se mě ptali pořád! Už po první sérii, kdy to vypadalo, že už další pokračování nebude,“ říká Miroslav Hanuš.

Vtipný scénář

Také třetí série přiblížuje nejen rozplétání případů, ale všímá si i vztahů mezi kriminalisty, jejichž práci mnohdy komplikují byrokratické nesmysly. Odlišná je totiž doba, v níž oddělení vražd v poslední sérii pracuje. Posunula se o šest let, takže je třeba víc počítat se sociálními sítěmi a elektronickou kriminalitou. Vyžadují se jiné postupy, staré se potkává s novým. To vše vede občas k situacím, které jsou, alespoň z pohledu diváka, svým způsobem zábavné.

Případy 1. oddělení: Vraždu v tramvaji „vyřešil“ samotný pachatel

Sabina Remundová, představitelka státní zástupkyně, přiznává, že jí scénář přišel dokonce vtipný. „Když jsem to říkala panu Marešovi, tak na mě překvapeně koukal. Vtipné samozřejmě není to první, co vás k tomu napadne, ale má to i velmi drsný humor. A mně se líbí, když žánr není tak úplně čistý a je tam od každého kousek. Jako ze života, protože člověk zažije humorný situace i ve chvíli, kdy by je vůbec nepředpokládal,“ vysvětluje herečka.

Nové a nyní už známé postavy

„K oblíbené sestavě přibyly dvě postavy. Tým se rozrostl o nového vyšetřovatele a nového operativce,“ vysvětlil kreativní producent Michal Reitler. K novým tvářím seriálu patří třeba slovenský herec Juraj Loj. Příchod nových kolegů vnesl do pracovních vztahů napětí. „Přišly nové postavy a některé staré se začínají trošku jinak chovat, jsou zkušenější, tak vznikají jisté animozity,“ potvrzuje režisér Peter Bebjak. Podle jeho slov je třetí série definitivně tou poslední. Předchozí dvě řady se těšily velké divácké oblibě. „Je nám prostě dobře ve světě, kde všichni usilují o dobré konce,“ vysvětluje si Michal Reitler dosavadní úspěch Případů 1. oddělení, se kterými se rozloučíme v pondělí 28. listopadu.

Oblíbení kriminalisté

Ondřej Vetchý, seriálový Tomáš Kozák

O autenticitě policejní práce zobrazované v seriálu Případy 1. oddělení řekl: „Samozřejmě nepopisujeme, neodhalujeme do detailu všechny postupy kriminalistů, aby ten seriál nedával návod potenciálním pachatelům. Když ale víte, že jsou to skutečné případy, když vidíte, jaké hrůzy jsou si lidi schopni navzájem dělat, tak je to šokující a lezou vám oči z důlků. U smyšlených příběhů tohle neřešíte, ale naopak můžete ocenit jejich literární kvality a kreativitu autorů. Případy 1. oddělení, to je ale tvrdá realita.“

Případy 1. oddělení: Kdo vraždil taxikáře? Anonym vypsal na střelce odměnu

Miroslav Hanuš, seriálový Josef Korejs

Prozradil, že se natáčelo v ateliérech na Kavčích horách. „Dekorace autenticky připomínala naše původní prostory, ve kterých jsme natáčeli první i druhou řadu a které jsme měli ve Vysočanech. Tam jsme se při třetí sérii bohužel nemohli vrátit. Teď tam stojí snad banka nebo obchod… Nové dekorace měly jedinou nevýhodu, bylo v nich obrovské vedro, jelikož šlo o takzvané dekorace se stropem. Režisér, který stál mimo ně, byl tedy v bundě, naproti tomu my herci se pařili.“

Petr Stach, seriálov Petr Anděl

Nahlédnout do reálné kriminalistické práce měli herci možnost nejen díky scénáři, který psal exšéf pražské mordparty. Se skutečnými policisty se potkávali i na place. „Techniky OKTE (Odbor kriminalistické techniky a expertiz) nám hrají skuteční policisté a byla rarita, že když jsme točili rekonstrukci jednoho případu, tak na place byl chlap, který tenkrát na rekonstrukci toho opravdového případu byl,“ potvrzuje seriálový kriminalista Petr Stach.