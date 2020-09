Něco podobného nyní sděluje umělcům pracujícím ve filmovém průmyslu americká Akademie filmových věd a umění: Chcete Oscara za nejlepší film? Pak vám nesmí před kamerou ani za kamerou chybět lidé, splňující kritéria pro dostatečnou "rozmanitost" díla.

Akademie tak nově stanovila čtyři standardy, z nichž musí filmy splňovat alespoň dvě, aby se mohly o cenu vůbec ucházet.

Mezi zaváděné požadavky patří zahrnutí nedostatečně zastoupených skupin, mezi něž patří ženy, různé rasové a etnické skupiny, sexuální menšiny a osoby se zdravotním postižením, jak mezi herce, tak i do děje filmových příběhů. Podle akademie by tak měl alespoň jeden z hlavních aktérů nebo významných vedlejších rolí pocházet z nedostatečně zastoupené rasové nebo etnické skupiny. Stejně tak by měl zástupce těchto skupin působit na kreativní vedoucí pozici ve filmovém štábu, ve vedení jednotlivých produkčních složek, ve vzdělávání, v propagaci i v distribuci.

Change starts now. We've announced new representation and inclusion standards for Best Picture eligibility, beginning with the 96th #Oscars. Read more here: https://t.co/qdxtlZIVKb pic.twitter.com/hR6c2jb5LM