Ačkoli stále není jasné, zda to s ohlášenou kandidaturou na prezidenta Spojených států myslí vážně, raper Kanye West už má za sebou první předvolební mítink. Na nedělní "neortodoxní" akci v Charlestonu v Jižní Karolíně vystoupil v ochranné vestě s nápisem "security" a bez mikrofonu dlouze hovořil o tématech od potratů až po mezinárodní obchod, uvádí zpravodajský web BBC a agentura AP. Vyslechnout si jej přišlo několik set lidí.

Rapper Kanye West na předvolebním mítinku 19. července 2020 | Foto: ČTK

West se prohlásil za kandidáta na post v Bílém domě 4. července a následně uvedl, že do listopadových voleb jde s cílem zvítězit, mnozí ale jeho kroky berou spíše jako snahu přitáhnout pozornost. Popová hvězda zatím požadavky pro zařazení svého jména na hlasovací lístky splnila jen v jednom z padesátky amerických států, a to v Oklahomě. V některých státech včetně Floridy, New Yorku či Texasu už lhůta pro registraci kandidátů vypršela.