Strmá cesta vzhůru. Američtí fotbalisté z Vysočiny patří k tuzemské elitě

Svůj vznik datují do roku 2012. Přestože je americký fotbal u nás stále ještě malý sport, i tak byla jejich cesta na vrchol tuzemských soutěží obdivuhodně rychlá a přímá. Po úvodních sezonách v sedmičkovém fotbale vstoupili do „velkého“ fotbalu v roce 2016 v nejnižší čtvrté lize. O pouhých pět let později již tým Vysočina Gladiators slavil zisk premiérového Czech Bowlu.

Vysočina Gladiators - Prague Lions | Foto: Deník/Karel Líbal