Sváteční den si můžete zpříjemnit krátkou projížďkou na kole. Třeba v okolí Chrudimi.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Na dnešní den nabízíme nenáročnou cyklotrasu pro celou rodinu: Chrudim – Říště – Hůra – Pohled. Značený úsek začíná u kostela sv. Kateřiny a je veden po cyklostezce do ulice Na Ostrově. Zabočí do ulice Obce Ležáků a přes železniční přejezd na silnici směr Seč. Na křižovatce Podhůra odbočí vlevo do Říště a lesní silničkou na Hůru, kde končí u Kochánovických rybníků. Trasa pokračuje přes Deblov do Pohledu, takže pokud se budete cítit, můžete pokračovat a napojit se na trasu 4111.

Celý úsek je veden po asfaltových silnicích, pouze některé lesní úseky tvoří zpevněné cesty. Typicky odpočinková trasa vás provede lesními partiemi na Hůře. Délka je 7 km.