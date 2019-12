KDY: 28. listopadu od 20 hodin

KDE: Multifunkční centrum Hlinsko

ZA KOLIK: 480 Kč

Do Hlinska přijede Richard Genzer, Michal Suchánek, Igor Chmela, Michal Novotný, moderátor Dano Dangl, nebo Dalibor Gondík a hudebník Marián Čurko.

Čeká vás hromada legrace. Jak scénky této povedené "partičky" dopadnou, nikdo dopředu neví, je to vždy velkou neznámou nejen pro samotné aktéry, ale i pro publikum. Bez něj by to prostě nebyla Partička! A jak takové trápení bavičů vypadá? Nevěříte, že se jedná o opravdovou improvizaci? Chcete se i Vy stát součástí některé z her? Na geniální Geňovu párty však může přijít i Váš nápad.