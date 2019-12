KDY: od 1. října 2019 až do 10. února 2020

KDE: Městská knihovna Hlinsko

ZA KOLIK: zdarma

Namalujte nebo vyrobte svého oblíbeného draka z pohádky, fantasy příběhu nebo báje. Nosit můžete jednotlivé i skupinové práce, malujte a tvořte z jakýchkoliv materiálů. Uzávěrka soutěže je 10. února 2020.

Soutěžit můžete v těchto kategoriích:

I. kategorie: 6–9 let

II. kategorie: 10–12 let

III. kategorie: 13–16 let

Na práci uveďte: jméno, věk, kategorii, adresu autora, školu a souhlas zákonného zástupce s vystavením práce. Své výrobky odevzdávejte během půjčovní doby v oddělení pro děti v Městské knihovně Hlinsko.

Výpůjční doba dětského oddělení:

Pondělí: 13–17 hodin

Úterý: 8–12, 13–17 hodin

Středa: zavřeno

Čtvrtek: 8–12, 13–17

Pátek: 13–15:30

Sobota a Neděle: zavřeno