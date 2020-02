KDY: 27. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo Karla Pippicha, Chrudim

ZA KOLIK: 100 Kč

Malá scéna chrudimského divadla přivítá pravidelný pořad Jiřího Černého. Užijte si poslechový pořad hudebního kritika, který v první části pustí to, co sám rád poslouchá. Druhou část vytvoří sami návštěvníci, a to o přestávce z nabídky CD, které Jiří Černý přiveze.