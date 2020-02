KDY: 12. února od 17 hodin

KDE: Divadlo Karla Pippicha, Chrudim (Výstavní síň)

ZA KOLIK: zdarma

Dnes se ve Výstavní síni chrudimského divadla uskuteční vernisáž výstavy obrazů Jaroslava Korečka. Malíř se tentokrát zaměřil na malby obrazů s chrudimskými motivy.

Výstava bude přístupná do 9. března od úterý do pátku vždy od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. O víkendu od 14 do 17 hodin.