KDY: 8. ledna od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Městské muzeum Skuteč

ZA KOLIK: plné vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč

Co bývalo pod stromečkem v druhé polovině 20. století nebo jak vypadaly kočárky a hračky té doby - to prozrazuje výstava ve Skutči, která potrvá už jen do 12. ledna.