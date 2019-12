KDY: 26. listopadu od 18 hodin

KDE: Městské muzeum Skuteč

ZA KOLIK: zdarma

Dnes skutečské Městské muzeum zahájí výstavu s názvem Kočárky, hračky a dárky aneb Co bývalo pod stromečkem zejména ve 2. polovině 20. století. Výstava bude otevřená do 12. ledna 2020, denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné na výstavu je 20 Kč, snížené 10 Kč.