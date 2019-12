Koncert pro zvony

KDY: 7. prosince od 18:15 hodin

KDE: kostel Narození Panny Marie, Hlinsko

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Užijte si příjemné vystoupení na varhany, na které zahraje Martin Pecháček. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostelních zvonů a pořízení zvonu nového.

Vánoční koncert Já sním o Vánocích

KDY: 7. prosince od 17 hodin

KDE: Obřadní síň Městského úřadu Slatiňany

ZA KOLIK: zdarma



O sobotní vánoční snění se postará skupina Pro Musica, která se představí se svým uměleckým vystoupením. Vstup je zdarma.

Challenge Race Strong

KDY: 7. prosince od 10 hodin

KDE: Městské muzeum, zámek Chrast

ZA KOLIK: zdarma



Challenge Race Strong a Město Chrast zvou na přátelské setkání v adventním čase. V 10 hodin je sraz na zámeckém nádvoří. Odtud můžete projít nebo proběhnout pohodovou trasu v příjemném prostředí. Akce bude zakončená občerstvením v zámecké restauraci. Jsou zváni jednotlivci i rodiče s dětmi. Svařák nebude chybět!

Trochu výroční

KDY: 7. prosince od 18 hodin

KDE: Divadlo Karla Pippicha Chrudim

ZA KOLIK: dospělí 200 Kč, do 18 let 100 Kč, do 12 let zdarma



Národopisný soubor Kohoutek oslaví svoje 35. narozeniny pořadem s názvem Trochu výroční. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v divadle, Turistickém informačním centru Chrudim nebo online.

Divadelní představení Čert a Káča

KDY: 8. prosince od 15 hodin

KDE: Malá scéna Divadla Karla Pippicha, Chrudim

ZA KOLIK: 90 Kč dospělí, 60 Kč děti





Přijďte si užít tradiční pohádku v úpravě Zdeňka Bittla. Těšte se na veselý příběh o tom, kterak zhrzená láska může přivést do pekla, i o tom, že jedna hubatá holka dokáže čertům z pekla udělat ještě větší peklo. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v divadle, Turistickém informačním centru Chrudim nebo online.

Vzpomínky na Vánoce

KDY: 8. prosince od 16 hodin

KDE: Muzeum v zámku, Nasavrky

ZA KOLIK: 70 Kč



Zaposlouchejte se do hudby a přijďte na druhý adventní koncert Vzpomínky na Vánoce skupiny Nestejskáme si. Skupinu vede, zpívá a na klavír doprovází Jan Stejskal, zpívají Hana a Milan Antošovi a Dita Veselá, která také hraje na lesní roh a zobcové flétny. Místa si můžete rezervovat v infocentru na zámku, tel. 469 677 566.