Chrudimská beseda zve do muzeí, na virtuální prohlídky turistických cílů, nabízí i pohádky do ouška.

Chrudimská beseda nabízí i pohádky do ouška. | Foto: archiv Deníku

Na webových stránkách Chrudimské besedy nově najdete různé on-line tipy. Například v rubrice „A jdeme do světa“ jsou odkazy na Vatikánská muzea v Římě, tipy na Slovensko, Lonely Planet.

V sekci „Informace, hudba, zábava, výlety“ zase virtuální prohlídky turistických cílů.

Komorní filharmonie Pardubice předkládá svou nejnovější nahrávku.

Kdo má chuť na knihu (elektronickou), popř. si poslechnout audio nahrávky, také si určitě vybere.

A pokud se chcete podívat do divadla, můžete se zaposlouchat do pohádek do ouška, které nabízí Divadlo pohádek.

Tyto a mnohé další tipy najdete na: www.chrudimsobe.cz