KDY: kdykoliv

KDE: web Východočeské muzeum

ZA KOLIK: zdarma

Východočeské muzeum v Pardubicích je do 25. října uzavřeno, ale prostřednictvím webové výstavy můžete z bezpečí domova nahlédnout do jeho sbírky hraček. Obsahuje 5300 předmětů, přičemž nejstarší je houpací kůň z roku 1870 a porcelánová panenka z 80. let 19. století. Výstava Muzejní hračkářství je přístupná z hlavní stránky muzea www.vcm.cz. Začíná panenkami a pokojíčky, pokračuje auty, vláčky a traktory. Zvláštní část je věnovaná společenským hrám.