KDY: pátek 6. listopadu

KDE: Český rozhlas Pardubice

Od pondělí do soboty zve Český rozhlas Pardubice do pořadu „Máme hosty“ do ranního vysílání zajímavé hosty. V pátek se v Dobrém ránu zeptají ředitelky Agrární komory Chrudim Vandy Rektorisové: Jaké jsou výsledky letošních žní v Pardubickém kraji? Ovlivnilo úrodu nezvykle deštivé počasí? A jak zasáhla do žní pandemie koronaviru? Pořad můžete naladit v pátek od 8:35 hodin, frekvence 104,7 FM.