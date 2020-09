KDY: 3. září 2020

KDE: Multifunkční centrum - Kinosál Hlinsko

ZA KOLIK: 140 Kč

Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní - manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemíní smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne se, že si stůj co stůj najde někoho, před kým její manžel zbledne závistí. Hrají: Tereza Petrášková, Martin Sitta, Jan Řezníček, Igor Bareš, Milan Šteindler. Začátek v 19 hodin.