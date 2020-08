KDY: 14. srpna 2020

KDE: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muž přijíždí do města s podivnou novinkou – měsíc v krabici. Je to zázrak? Předzvěst? Nebo jen znamení, že něco zlého přichází? Rok Prasete je originální loutkové představení divadelní společnosti Waxwing Theatre o zlodějích, pažravcích, šarlatánech a o tom, co se stane, když je přirozený řád věcí vyměněn za levnou potulnou atrakci. Začátek v 18 hodin.