KDY: 8. září 2020

KDE: Multifunkční centrum - Kinosál Hlinsko

ZA KOLIK: 140 Kč

Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v životě je láska… Hrají: P. Hřebíčková, K. Zima, J. Dolanský, M. Taclík… Režie: J. D. Novák. Začátek v 19 hodin.