KDY: 18. listopadu

KDE: Český rozhlas Pardubice

Od pondělí do soboty zvou na Český rozhlas Pardubice do pořadu „Máme hosty“ do ranního vysílání zajímavé hosty. Tento týden uplynulo deset let od zápisu maškar z Hlinecka na seznam UNESCO. Ohlédneme se za historií této kulturní památky. S etnografkou Ilonou Vojancovou zavzpomínáme taky na letošní, kvůli pandemii netradiční sezonu v Muzeum lidových staveb Vysočina. Pořad můžete naladit ve středu 18. listopadu od 8:35 hodin na vlnách ČRo Pardubice.