5. Setkání historických vozidel

KDY: 18. července

KDE: Svratouch

Na 5. Setkání historických vozidel u Muzea motocyklů ve Svratouchu aneb Pohodové setkání přátel vůně benzínu a starých časů přijďte v sobotu 18. července. Budete si moci prohlédnout novou expozici v půdním prostoru muzea, změny proběhly i v původních výstavních prostorách. Prezentace vozidel je od 9 do 11 hodin. Ve 12:30 se uskuteční spanilá jízda traktorů po obci a ve 14 hodin odstartuje vyjížďka historických vozidel po okolí Svratouchu se zastávkou u nově otevřeného Zámečku Karlštejn. Dobové oblečení je samozřejmě vítáno.

Po celý den pro vás bude připraveno občerstvení, pivo, limo, vepřová kýta na grilu, teplé uzené nebo klobáska. Poslechnete si flašinetáře Martina Štěpánka. Uvidíte ukázku stabilních motorů v provozu. Děti se zabaví u stánku Besip.

Svatoanenské koláčové slavnosti

KDY: 18. července

KDE: Jeníkov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Obec Jeníkov zve na Svatoanenské koláčové slavnosti. Účast v krojích je vítána.

Součástí slavností bude soutěž o nejlepší domácí koláč, proto jsou vyzývány k účasti všechny šikovné cukrářky a cukráři. Program: 13:00 Přijímání koláčů do soutěže,14:00 Zahájení slavností a soutěže o nejlepší koláč, 14:10 Vystoupení souboru Vysočan, 15:30 Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší koláč. V průběhu celého odpoledne bude v podkroví přichystána kavárna, která nabídne kromě kávy také domácí koláče, včetně soutěžních. U kávy bude možnost výměny koláčových receptů. V přízemí bude otevřena hospoda, která nabídne pivo jako křen, limo a jiné nápoje, grilované maso, klobásy. V případě příznivého počasí bude možnost projet se v koňském povoze, k posezení zahrají harmonikáři. Vstupné dobrovolné.

Létající snoubenky

KDY: 18. července od 20:00

KDE: Košumberk



„Dvě by bylo málo a více by bylo únavné. Tři je ideální.“ To jsou slova Bernarda, který si své vyvolené vybírá zásadně z leteckých společností. Snoubenky se střídají v jeho pařížském bytě přesně podle letových řádů, a to až do dne, kdy mu bouře nad Atlantikem značně zkomplikuje život.

Létající snoubenky uvede v rámci Košumberského léta 2020 Divadelní spolek Zdobničan Vamberk.

Zahradní multižánrový festival

KDY: 18. července od 18:00

KDE: Radim u Luže

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Zahradní multižánrový festival Mezi-tóny se uskuteční na zahradě Sochorka, zahrají kapely :

The Krabice revival band //Luže//

Druhej plán //Praha//

Thé Marmeladoff //Pardubice//

Banány a tak … //Radim//

Otevřeno bude od 17:00, začátek v 18:00.

Vstupné je dobrovolné, torturou vynucené :-)

Občerstvení zajistí Hasiči Radim. (nealko, čepované pivo, víno, šnapsík, párky, klobásy ..).

Bude možnost přespat ve vlastním stanu ve vyhrazeném prostoru na zahradě.

Drahá legrace

KDY: 19. července od 20:00

KDE: Klášterní zahrady Chrudim



Veberova brilantní komedie je volným pokračováním jeho slavného Blbce k večeři. Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že je máte. Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma ani v bance nemá ani korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho strhne série neuvěřitelných situací.

Muzeum v přírodě Vysočina

KDY: 18. a 19. července

KDE: Veselý Kopec



Muzeum připravilo komorní doprovodné programy a komentované prohlídky na zajímavá témata. V sobotu 18. července návštěvníkům poodhalí tajemství jedné staré půdy a díky tomu představíme zajímavé sbírkové předměty, případně se zájemci v dílničce naučí základní stehy, kterými se dříve zdobil lidový oděv nebo se v komentované prohlídce dozvědí podrobnosti o kalendářních obyčejích. V neděli 19. července bude pokračovat stejný program, pouze nahlédnutí do tajemství staré půdy vystřídá komentovaná prohlídka věnovaná vystaveným zemědělským strojům.

Hrad Oheb nad přehradou Seč

Téměř zapomenutá zřícenina hradu Oheb, s nádherným výhledem a kolmým srázem do Sečské přehrady. Hrad byl podle pověsti založen v 11. století, ve 12. a 13. století byl držitel klášter Benediktů z Vilémova. V roce 1455 se stívají pány hradu Trčkové z Lípy za jejichž vlády hrad zpustl. Z hradu se zachovaly zbytky zdiva hradeb, polozasypaný příkop, část vstupní brány, dvě půlkruhové dělové bašty a jedna menší bašta s neobvyklým půdorysem.

Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Zámek Slatiňany

Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? Přijeďte do Slatiňan a užijte si den plný poznání, zábavy a odpočinku.

Rozhledna na hradě Lichnice

V torzu hradního věže na Lichnici se nachází 13 metrů vysoká rozhledna, z toho osm a půl metru je přímo ve hradním střepu. Zatímco předchozí rozhledna byla dřevěná, základem nové je ocelová konstrukce a točité dřevěné schodiště a zábradlí. Kovové části jsou matné, aby věž neodrážela paprsky slunce. Za pěkného počasí se odtud dá dohlédnout až 140 km daleko na vrchy Říp, Milešovku či Sněžku, hrad Bezděz, ale i města Kolín a Kutnou Horu.