Zámecká zahrada ve Slatiňanech

KDY: sobota a neděle 10.00–16.00

KDE: zámek Slatiňany

ZA KOLIK: 30 korun (děti do 6 let zdarma)

Vstupné zahrnuje nádvoří a zámeckou zahradu o rozloze 9 hektarů se sbírkou cizokrajných dřevin, květinovými záhony, romantickým jezírkem, dvěma altány, kapličkou, dětským hřištěm a roubenými domečky k výuce šlechtických ratolestí.

Muzeum v přírodě Vysočina

KDY: sobota a neděle

KDE: Betlém Hlinsko, Veselý Kopec



Tento týden se otevřely roubenky Muzea v přírodě Vysočina, a to jak na Veselém Kopci, tak v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Návštěvníci se mohou zatím těšit na prohlídku expozic přibližujících život drobných zemědělců a řemeslníků od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Skanzen Veselý Kopec je o víkendu otevřen od 9 do 17 hodin a hlinecký Betlém od 8:30 do 16 hodin.

Tip na výlet do přírody

KDY: kdykoliv :-)

KDE: Habrov

Kousek od Chrudimě a vlastně i od Pardubic se nachází krajina, kterou bychom na kraji Polabí nečekali: prudká stráň přírodní rezervace Habrov spadá ke Chrudimce, na jejím úpatí se vine železnice Moravany–Chrudim. Z Topole je to k Habrovu opravdu kousek, na křižovatce u křížku v horní části vesnice se vydáme kolem hřbitova a ocitneme se u sadu, kde se nacházejí mimo jiné mladé stromky starých krajových odrůd ovocných stromů, které se sadaři snaží zachránit jako historické dědictví. Zejména na jaře, když stromy kvetou, jsou sady líbezné. Další možná přístupová cesta je po cyklostezce z chrudimského sídliště Na Větrníku. V místech, kde jsou sady, se nacházelo slezskoplatěnické hradiště. Toto hradiště patří k nejstarším známým neolitickým hradištím na našem území. Stále ale stojíme na horní části Habrova. U sloupku s cedulkou bodu záchrany se vydáme úzkou pěšinkou prudce z kopce dolů, až se objevíme na louce. U železničního přejezdu stávala zastávka Topol, ale ta již byla zrušena a dnes ji připomíná jen značka zrušené zastávky v mapě. Abychom se pokochali celou strání, vyrazíme přes koleje a u dvora Kalousov se dáme doprava směrem k osadě Habrov a Tuněchodům. Zdar kopcům u Pardubic! A proč je Habrov rezervací? Třeba proto, že v něm roste vzácná houba ostnateček dvoubarvý.

Kráska a zvíře

KDY: pátek 29. května a sobota 30. května

KDE: Kunětická hora u Pardubic

První diváky přivítá po nucené přestávce Východočeské divadlo na letní scéně pod hradem Kunětická hora u Pardubic, v pátek 29. května a v sobotu 30. května uvede výpravný pohádkový příběh Kráska a zvíře. Tajemný příběh o dobru, zlu a zázraku lásky s hudbou zpěváka a skladatele Michala Hrůzy hraje divadlo od června 2016 a stále patří k velice oblíbeným představením. Od 20. června bude pak Kunětická hora patřit novince v repertoáru, pohádce pro celou rodinu Tři veteráni. Všechna plenérová představení jsou vzhledem k současné situaci uváděna bez přestávky.

Autokino a čtyři víkendové filmy

KDY: sobota 30. května a neděle 31. května

KDE: dostihové závodiště v Pardubicích

Autokino na dostihovém závodišti v Pardubicích nabídne o víkendu 4 filmy. V sobotu od 16 hodin to bude pro děti „animák“ Jak vycvičit draka 3, v neděli ve stejný čas se promítá pohádka Zakleté pírko. V sobotu od 19 hodin je na programu film režiséra Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, v neděli česko-slovenský film Přes prsty. Vjezdné činí 250 korun za jedno osobní auto.