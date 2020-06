Víkend otevřených zahrad

KDY: 6. a 7. června

KDE: Choltice, Chrast, Brandýs n. O.

Víkend otevřených zahrad umožní prohlídky i běžně nepřístupných míst. V Pardubickém kraji bude možné navštívit devět historických parků i soukromých zahrad. Třemi z nich, které patří do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky a jsou zapsána jako chráněná díla zahradního umění, v sobotu 6. června provede návštěvníky specialista Národního památkového ústavu. Jmenovitě se bude jednat o zámecké parky v Cholticích na Pardubicku, v Chrasti u Chrudimi a v Brandýse nad Orlicí na Orlickoústecku. Komentovaná prohlídka anglickým přírodně krajinářským parkem v Cholticích začne v 9 hodin, chrastecký zámecký park nabídne již od 10 hodin kulturní program spojený s otevřením zámeckých schodů. Od 11 hodin i zde budou mít zájemci možnost podrobněji poznat původně barokní zahradu upravenou významným zahradním architektem Františkem Thomayerem na začátku 20. století. Od 11 do 12 hodin se uskuteční program pro děti. Komentovanou prohlídku bude možné absolvovat od 15 do 16 hodin v běžně nepřístupném anglickém krajinářském parku v Brandýse nad Orlicí, který byl do dnešní podoby upraven v 1. polovině 20. století. O možnosti návštěvy dalších nejen památkově chráněných objektů o víkendu 6. a 7. června se více dozvíte na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

O kulturním dědictví kraje

KDY: 9 až 17 hodin (mimo pondělí)

KDE: Veselý Kopec

Návštěvníci skanzenu Veselý Kopec na Hlinecku mají možnost prohlédnout si novou výstavu s názvem Víte, že… Výstava je věnovaná jevům zapsaným na seznamu nemateriálního kulturního dědictví Pardubického kraje.¨Výstavu, která přiblíží nejen známé masopustní obchůzky a východočeské loutkářství, návštěvníci naleznou na Veselém Kopci ve statku z Mokré Lhoty až do konce října.

Bosou nohou

KDY: kdykoliv

KDE: Zámek Pardubice

Východočeské muzeum zpřístupnilo na zámeckých valech stezku Bosou nohou po valech. Návštěvníci se projdou mimo jiné po modřínových šiškách, borové kůře, dvou druzích písku, vrbovém proutí, kačírku nebo hebkém mechu. Kromě okouzlujícího výhledu z valů si tak užijí i smyslový vjem z doteku svých chodidel s různými přírodními materiály v relativně bezpečném terénu. Stezka vznikla na druhém rondelu, který nabízí posezení na lavičkách a u stolů, zážitek lze tedy snadno spojit i s piknikem. Součástí stezky jsou informační cedulky, kde se návštěvníci dozví zajímavosti o jednotlivých přírodních materiálech. Na zámeckých valech mohou návštěvníci také obdivovat dvě pernštejnská děla, studovat naučnou stezku o historii zámku a přírodě zámku a okolí (část je součástí systému Natura 2000) a se setkat s pávy a kozami, které jsou na valech chovány. Nechybí tu ani hmyzí domeček. Vstup je zdarma.

Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Zámek Slatiňany

Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? Přijeďte do Slatiňan a užijte si den plný poznání, zábavy a odpočinku.

Rozhledna na hradě Lichnice

V torzu hradního věže na Lichnici se nachází 13 metrů vysoká rozhledna, z toho osm a půl metru je přímo ve hradním střepu. Zatímco předchozí rozhledna byla dřevěná, základem nové je ocelová konstrukce a točité dřevěné schodiště a zábradlí. Kovové části jsou matné, aby věž neodrážela paprsky slunce. Za pěkného počasí se odtud dá dohlédnout až 140 km daleko na vrchy Říp, Milešovku či Sněžku, hrad Bezděz, ale i města Kolín a Kutnou Horu.