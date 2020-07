Food Truck Fest

KDY: 25. července od 10 hodin

KDE: v ulici U Stadionu vedle Tyršových sadů

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu 25. července se v Pardubicích uskuteční největší přehlídka food trucků – pojízdných kuchyní v České republice. Festival začne v 10 hodin a pořadatelé si pro návštěvníky připravili 35 food trucků nabízejících speciality české, italské, americké, španělské, mexické či asijské kuchyně, nebudou chybět ani vegetariánské a veganské varianty. „Chceme, aby měl každý návštěvník co možná největší komfort a festival jídla byl opravdovou oslavou gastronomie“ říká jeden z organizátorů, Karel Horádek. K dispozici bude velké množství míst k sezení a mobilních umyvadel. Prodejci by měli nabízet i degustační porce, aby mohli návštěvníci ochutnat co nejvíce specialit. Festival se bude konat v samém centru Pardubic v ulici U Stadionu na zpevněné ploše mezi restaurací Cartellone a Tyršovými sady. Vstupné je pro všechny zdarma.

II. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

KDY: 25. července od 13 hodin

KDE: Dostihové závodiště Pardubice

ZA KOLIK: dospělý 120 Kč, zlevněné (studenti a senioři) 60 Kč

Tuto sobotu 25. července se bude konat druhé kvalifikační kolo na jubilejní 130. Velkou Pardubickou. Program začne na Dostihovém závodišti Pardubice ve 13 hodin a skončí v 19 hodin. Celkem se během sobotního mítinku poběží osm závodů. Z původně červnového termínu byl přesunut Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která patří k nejprestižnějším českým klasickým steeplechase dostihům. Doporučený dress code kvalifikace je červená barva. Vstupenky je možné koupit online na webových stránkách závodiště.

Pardubické vínokoštování 2020

KDY: 25. července od 10 hodin

KDE: Ekocentrum Paleta

ZA KOLIK: v předprodeji 120 Kč na osobu, na místě 150 Kč



Již druhý ročník festivalu vína Pardubické vínokoštování proběhne v sobotu 25. července v Natura parku Ekocentra Paleta na nábřeží Chrudimky. Festival, který se zaměřuje hlavně na malá rodinná vinařství, potrvá od 10 do 19 hodin. Ke koštování budou vína z více než dvaceti vinařství z Čech a Moravy, portugalská vína a pro řidiče také nealkoholické víno. O zábavu se postará cimbálová muzika. Kromě vína mohou návštěvníci ochutnat i další gurmánské speciality jako je medovina, káva a drobné občerstvení. Vstupenky je možné koupit v předprodeji na www.smsticket.cz, vstupné zahrnuje vstup do Natura parku a degustační sklenku.

Recitál Hany Křížkové

KDY: 25. července od 19 hodin

KDE: letní kino na Konopáči u Heřmanova Městce

ZA KOLIK: v předprodeji 190 Kč, na místě 250 Kč

Zpěvačka s jedním z nejkrásnějších hlasů zavítá v sobotu 25. července do letního kina na Konopáči. Do jejího repertoáru patří hlavně šansony, swing, jazz nebo blues. Její písně jako je Jsi moje prokletí, Na tebe přísahám a další zazní i tuto sobotu od 19 hodin. Vstupenky je možné koupit v Turistickém informačním centru Heřmanův Městec nebo na www.spokul.cz.

Lidové léčitelství na Veselém Kopci

KDY: 26. července

KDE: Muzeum v přírodě Vysočina – Veselý Kopec

ZA KOLIK: 120 Kč, snížené 100 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 240 Kč

V neděli 26. července se mohou rodiny s dětmi těšit na další komentovanou prohlídku s odborníkem na Veselém Kopci, tentokrát na téma Lidové léčitelství. Návštěvníci se na prohlídce dozví, jak naši předci tišili dětský pláč, co se dalo koupit v apatyce nebo co dělal ras. Hravou formou se také seznámíte se zaříkadly, přivoníte k bylinkám a dozvíte se další zajímavé informace. Zároveň proběhne i naučný a zábavný kvíz Včelí stezka s místními včelaři. Prohlídku si můžete rezervovat předem prostřednictvím e-mailu muzeumvysocina@nmvp.cz, na telefonu 469 333 175 nebo objednat přímo na místě v pokladně na Veselém Kopci.

Speciální prohlídka Pokrok nezastavíš ve Slatiňanech

KDY: 26. července

KDE: Státní zámek Slatiňany

ZA KOLIK: základní vstupné 150 Kč, snížené (studenti a senioři) 110 Kč, děti do 6 let vstup zdarma

Speciální prohlídka Pokrok nezastavíš zavede v neděli 26. července na netradiční a běžně nepřístupná místa zámku ve Slatiňanech. Návštěvníci projdou zámek od ledárny, přes kuchyni, umývárnu nádobí, kotelnu, anglický dvorek, pracovnu architekta, na půdu pod barokní krov, do pokoje komorníka ve věži, čistírny oděvů, šatnu, koupelnu až na padesátimetrový balkon. Jednotlivé prohlídky začínají v 11:10, 13:10 a 15:10 a trvají přibližně 75 minut. Vstupenky je možné zakoupit na www.npuvstupenky.colosseum.eu.

Oživená mučírna

KDY: od 23. do 26. července

KDE: Svojanov



Hrad Svojanov láká v rámci prohlídek na B okruhu ode čtvrtka až do neděle na Dny práva útrpného. O hranou scénu se postará spolek Honorata z Letohradu. "Pro milovníky středověku je připravená oživená mučírna. Zpestření prohlídek na okruhu B je v rukou členů letohradského spolku Honorata. Mistra kata, jeho pohůnky a samozřejmě některého z pánů výletníci uvidí od 23. do 26. července. Na vlastní oči tak spatří, jak se ve středověku a raném novověku při soudních procesech zcela legálně užívalo právo útrpné, tedy mučení. Také v letošním příběhu se Honorata nechala inspirovat historickými událostmi zaznamenanými ve smolných knihách," láká hrad na svém webu.

Festival Colour meeting

KDY: 24. a 25. července

KDE: park u hradeb v Poličce

Park u hradeb v Poličce ožije od pátku do soboty čtvrtým ročníkem festivalu Colour meeting. Nabušený program startuje v pátek v 17 hodin divadlem Kejklíř na náměstí, na stage pak v 18.10 vystoupí Jan Fic & Město, Rány těly, Zvíře jménem podzim a Letní kapela. Pestrý program nabízí i šapitó, v 19 hodin tam bude Palma, poté David Pomahač, Čavalenky i Bratři. V sobotu odpoledne ožije divadelní scéna hned třemi představeními a na stage vystoupí mimo jiných Lenka Dusilová.

Program festivalu: 24. 7. Náměstí: 17.00 Divadlo Kejklíř

Stage: 18.10 Jan Fic & Město

20.00 Rány těla; 22.00 Zvíře jménem podzim; 0.00 Letní kapela

Šapitó: 19.00 Palma; 21.00 David Pomahač; 23.00 Čavalenky (SK); 1.00 Bratři

25. 7. Divadelní scéna: 14.00 Divadlo Pruhované panenky: Kuchyňská skříň; 15.30 Divadlo Líšeň: Jezevec na borovici; 17.00 Divadlo Víti Marčíka: Šípková Růženka

Stage: 14.30 Lee; 16.00 Hm…; 18.00 Katarzia; 20.00 Lenka Dusilová, 22.00 Bert & Friends, 0.00 Eskorzo

Šapitó: 15.10 Amelie Siba; 17.00 Post-hudba; 18.00 ILAEY; 21.00 Zabelov Group; 23.00 Terra Profonda

Slet ultralightů

KDY: 25. července

KDE: Česká Třebová



Na letišti v České Třebové se v sobotu uskuteční Slet ultralightů. Přílet je od dopoledních hodin, v programu je třeba i prezentace prací modelářů a jejich letové ukázky, seskok parašutistů či letové ukázky replik letounů JAK-3k a Messerschmitt Lf 109.

Víkend v Králické pevnostní oblasti

KDY: 25. a 26. července

KDE: Králicko

Muzea a vojenské objekty na Králicku o víkendu zvou na letošní čtvrtý společný víkend. Navštívit můžete nejen Vojenské muzeum v Králíkách, které v rámci Společného víkendu pořádá v sobotu od 10 hodin Malý tankový den a v akci představí tanky a další těžké pásové stroje, ale i tvrze Bouda a Hůrka se speciálními prohlídkami či pěchotní sruby K-S 5 „U potoka“, K-S 8 „U nádraží“ či K-S 14 „U Cihelny“, kde se mimo jiné nachází pamětní síň četaře Arnošta Hrada. Vyrazit můžete i do centra Králík, kde v budově bývalého gymnázia sídlí nedávno otevřený Východočeský památník celnictví.

Hrad Oheb nad přehradou Seč

Téměř zapomenutá zřícenina hradu Oheb, s nádherným výhledem a kolmým srázem do Sečské přehrady. Hrad byl podle pověsti založen v 11. století, ve 12. a 13. století byl držitel klášter Benediktů z Vilémova. V roce 1455 se stívají pány hradu Trčkové z Lípy za jejichž vlády hrad zpustl. Z hradu se zachovaly zbytky zdiva hradeb, polozasypaný příkop, část vstupní brány, dvě půlkruhové dělové bašty a jedna menší bašta s neobvyklým půdorysem.

Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Zámek Slatiňany

Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? Přijeďte do Slatiňan a užijte si den plný poznání, zábavy a odpočinku.

Rozhledna na hradě Lichnice

V torzu hradního věže na Lichnici se nachází 13 metrů vysoká rozhledna, z toho osm a půl metru je přímo ve hradním střepu. Zatímco předchozí rozhledna byla dřevěná, základem nové je ocelová konstrukce a točité dřevěné schodiště a zábradlí. Kovové části jsou matné, aby věž neodrážela paprsky slunce. Za pěkného počasí se odtud dá dohlédnout až 140 km daleko na vrchy Říp, Milešovku či Sněžku, hrad Bezděz, ale i města Kolín a Kutnou Horu.