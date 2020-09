Chrudimsko

Šlechtická sídla v souznění

Zámek Nové hrady u Skutče nabídne v sobotu večer romantickou atmosféru s hudbou. Hudebně společenský projekt představí pěvecké vystoupení vokálního uskupení 4TET a pěvecké duo IN CONCERTO. Návštěvníky poctí svou přítomností i majitelé zámku, kteří představí historii jejich panství. Vstupenky jsou v prodeji v kategoriích za 1050 Kč (VIP – benefiční vstupenka) a za 550 Kč (základní vstupné). Součástí benefiční vstupenky je malý dárek a rezervace místa na jméno. Obě kategorie pak zahrnují pozvání na číši vína před koncertem.Vstupenky je možné objednat na emailu jb.jitka.blahova@seznam.cz nebo na telefonním čísle 737 256 811.

Festivalové pódium – Hozený klobouk

V sobotu 29. srpna v 17 hodin přinese Ivan Baborák svou tradiční chrudimskou talk show na Festivalové pódium na Resslově náměstí. Jeho hosty budou Vanda Vávrová, spisovatelé Petr Boček a Josef Sedlák. Skvělou hudbu zajistí Jindřich Černohorský s doprovodnou skupinou. A na posluchače čeká i další hudební překvapení. Cílem Festivalového pódia není nabídnout přehlídku populárních jmen a tváří, ale představení skvělých interpretů regionu, jejichž existence a umění zůstává mnohým utajeno. Vstup na vystoupení je zdarma.

Letní kino

Chrudimský Léťák promítne v sobotu ve 21 hodin francouzský snímek Jak býti dobrou ženou. Příběh filmu se odehrává na sklonku 60. let minulého století na poklidném francouzském pohraničním maloměstě. Paulette a její manžel Robert s pomocí výstřední Gilberte a přísné jeptišky Marie-Thérèse zde již řadu let provozují speciální soukromou školu pro dospívající dívky. Cílem výuky je vychovat z dívek dokonalé manželky připravené ve všech směrech oddaně sloužit svým drahým manželům. Paulette se po ztrátě manžela setká se svou první láskou. Nové zážitky, zkušenosti a nečekaná dobrodružství začínají nahlodávat její víru v tradiční rodinné uspořádání, k němuž dívky ve škole vedou. Navíc začínají být poněkud jiné i jejich studentky. Přemýšlí o osobní svobodě, nezávislosti a dokonce má i vlastní názory a cíle. V této situaci se celá škola připravuje na důležitou účast ve velké celostátní televizní soutěži zaměřené na dokonalé řízení chodu domácnosti, kvůli níž je čeká cesta do Paříže. Tam právě propukají velké studentské bouře, které navždy změní celou Francii. Vstupné činí 120 korun.

Berlova vápenka - expozice vápenictví

Berlova vápenka je cenná technická kulturní památka dokládající místní průmyslovou tradici a historii. Evropskou raritou byla 5 km dlouhá lanovka, která vedla z vápencových dolů. Výstavu doprovázejí expozice mapující minerály v okolí, které sloužily jako surovina pro výrobu. Berlova vápenka v Závratci u Třemošnice představuje jedinečně zachovanou památku na počátky průmyslové výroby vápna pod Železnými horami. Fungovala v letech 1880 až 1960, v současné době zde naleznete expozici dějin vápenictví.

Hrad Oheb nad přehradou Seč

Téměř zapomenutá zřícenina hradu Oheb, s nádherným výhledem a kolmým srázem do Sečské přehrady. Hrad byl podle pověsti založen v 11. století, ve 12. a 13. století byl držitel klášter Benediktů z Vilémova. V roce 1455 se stívají pány hradu Trčkové z Lípy za jejichž vlády hrad zpustl. Z hradu se zachovaly zbytky zdiva hradeb, polozasypaný příkop, část vstupní brány, dvě půlkruhové dělové bašty a jedna menší bašta s neobvyklým půdorysem.

Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Zámek Slatiňany

Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? Přijeďte do Slatiňan a užijte si den plný poznání, zábavy a odpočinku.

Rozhledna na hradě Lichnice

V torzu hradního věže na Lichnici se nachází 13 metrů vysoká rozhledna, z toho osm a půl metru je přímo ve hradním střepu. Zatímco předchozí rozhledna byla dřevěná, základem nové je ocelová konstrukce a točité dřevěné schodiště a zábradlí. Kovové části jsou matné, aby věž neodrážela paprsky slunce. Za pěkného počasí se odtud dá dohlédnout až 140 km daleko na vrchy Říp, Milešovku či Sněžku, hrad Bezděz, ale i města Kolín a Kutnou Horu.

Pardubicko

Festival Karel 2.0

Tento pátek a sobotu se koná druhý ročník festivalu Karel, jehož pořadatelé dříve organizovali Kalkata fest a bohdanečský On the Road. Hudební akce oživí areál písníku Machač ležící nedaleko Čeperky. Posluchači se mohou těšit na hudebníky jako je Mucha, Dukla Vozovna, Kalkata Band nebo Corpulent Provocateur. Vstupenky budou v prodeji na místě, dvoudenní vstupné je za 450 korun a jednodenní za 300 korun.

Workshop malování a Hradozámecká noc na Kunětické hoře

V sobotu 29. srpna pořádá Východočeská galerie v rámci doprovodných pořadů k výstavě Fenomén Kunětická hora a Rodná hrouda workshop Malování na Kunětické hoře s výtvarníkem Vítem Boučkem. Workshop potrvá od 9 do 17:30 hodin. Sraz účastníků bude na parkovišti pod Kunětickou horou a poplatek 250 Kč je možno uhradit předem na pokladně VČG v Domě U Jonáše nebo přímo na místě lektorovi kurzu. Při nepříznivém počasí se bude pracovat pod přístřešky a po domluvě s kastelánem také na hradě. Pro informace a přihlášky se můžete obrátit na vitboucek@email.cz nebo telefonní číslo 775 028 593. Ve 20 hodin potom Kunětickou horu oživí Hradozámecká noc, která začne lampionovým průvodem z podhradí k paláci, sraz účastníků je ve 20 hodin na hradním parkovišti, lampiony určitě s sebou. Pak už budou následovat večerní prohlídky zpestřené o speciální kouzelnický program v přízemí hradního paláce, o který se postará David Kopecký, kouzelník, bavič a iluzionista. Základní vstupné činí 140 korun, snížené 100 korun.

Poslední kvalifikace na 130. Velkou pardubickou

Čtvrtý díl kvalifikačního seriálu na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou je poslední tuzemskou příležitostí ke splnění podmínek startu v jubilejním ročníku. Na programu je v sobotu 29. srpna 2020. Dress code je tentokrát v barvě žluté. První z osmi dostihů odstartuje ve 13 hodin. Na start kvalifikačního závodu se postaví dvanáct koní, mezi nimiž zaujímá roli favorita Ange Guardian. Mimo jiné se poběží Cena AUTO IN s Kapkou naděje, Cena východních Čech nebo Cena Služeb města Pardubic. Součástí doprovodného programu bude dostih poníků PONY LIGA. Vstupné pro dospělého činí 120 korun, zlevněné vstupné pro děti, studenty a seniory je 60 korun.

Zámek Choltice

Svět zážitků nejen pro děti - to je podtitul nově otevíraných expozic na zámku v Cholticích u Přelouče, zaměřených nejen na vodníky, ale především a hlavně na půvabný svět černého divadla, který vás obklopí a vtáhne do sebe.

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara

Uvnitř bývalého hangáru a později odbavovací budovy na letišti v Pardubicích jsou vystaveny letuschopné repliky historických letounů, modely a další zajímavé předměty, které k létání patřily. V expozici najdete i originální vrtuli, která poháněla Blériot aviatika Ing. Jana Kašpara, nebo jedinou letuschopnou repliku letounu Wright na světě!

Perníková chaloupka Ráby

Původně Lovecký zámeček z roku 1882, který slouží jako výletní místo pro všechny, co dosud nepřestali věřit na pohádky. Uvidíte historii pardubického perníku, výstavu perníků, uslyšíte vyprávění pohádky O perníkové chaloupce a zažijete návštěvu strašidelného pohádkového lesa. V pohádkovém lese si každý na vlastní kůži může vyzkoušet, jaké to bylo, když Jeníček s Mařenkou putovali k perníkové chaloupce. V budově bývalého Loveckého zámečku (z roku 1882) najdete sídlo Úřadu vlády Perníkového hejtmanství s celoročním provozem Muzea perníku a pohádek "Perníková chaloupka" a se zábavnými atrakcemi pro rodiče s dětmi.

Hrad Kunětická hora

Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Výrazně jej poničila švédská vojska. Kunětická hora byla veřejnosti nepřístupná od roku 1973 do roku 1993. Dnes se z Kunětické hory stalo kulturní centrum Pardubicka.

Zámek Pardubice

V zámku je umístěno Východočeské muzeum a Východočeská galerie. Volně přístupná je výstava fotografií z honů v parkánu zámku a také stezka Bosou nohou po valech. Návštěvníci se projdou mimo jiné po modřínových šiškách, borové kůře, dvou druzích písku, vrbovém proutí, kačírku nebo hebkém mechu. Stezka vznikla na druhém rondelu (jihozápadním), který nabízí posezení na lavičkách a u stolů, zážitek lze tedy snadno spojit i s piknikem.