Mini Přehrady na Seči

KDY: pátek 7. a sobota 8. srpna

KDE: Autokemp Pláž Seč

ZA KOLIK: Dospělý na jeden den 350 korun, permanentka na oba dny 450 korun. Děti do 10 let zdarma

Akce Mini Přehrady a uskuteční v pátek a v sobotu u Sečské přehrady na Chrudimsku. V pátek od 17 hodin postupně zahrají Robin Mood, Voxel (17:50 hodin), Sebastian (19:40 hodin) a UDG (21:30 hodin), v sobotu pak od 15:30 hodin Jakub Děkan, Pokáč (17:00 hodin), Pavel Callta (18:30 hodin), Xindl X (20:20 hodin) a ATMO Music. V sobotu v 10 hodin začne Pigyáda pro děti, kde nebudou chybět skákací hrady a další atrakce. Akce se uskuteční v Autokempu Seč Pláž, děti do deseti let mají vstup zdarma. Dospělý zaplatí za vstupenku na jeden den 350 korun, permanentka na oba dny stojí 450 korun. Areál je v pátek otevřen od 13 hodin, v sobotu od 9:30 hodin.

Balóny nad Chrudimí

KDY: 7. až 9. srpna

KDE: Chrudim



V pátek, v sobotu a v neděli se uskuteční akce Balóny nad Chrudimí. Původně se měla konat již v červnu, ale organizátoři ji přesunuli kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám. Slavnostní zahájení se koná v pátek 7. srpna v 19 hodin na Ploché dráze v Chrudimi. Přítomní poděkují zdravotníkům, hasičům a policii za práci v době nouzového stavu a balóny vzlétnou. V sobotu od 6 hodin ráno bude možné pozorovat přelety balónů nad městem. V 19 hodin se pak koná Závod o Pařez, tedy přelet městských lesů, geoparku a CHKO Železné hory. Pořadatel určil jako cíl přeletu rozhlednu Báru a piloti si sami zvolí místo startu. V neděli ráno bude opět možné sledovat balóny při přeletu nad městem. Vzhledem k aktuálním meteorologickým podmínkám může ve všech případech dojít ke změně místa a času vzletu. Další informace na www.pragobalon.cz.

Salvátorská pouť

KDY: od 7. do 9. září

KDE: Chrudim



Chrudimská pouť v podobě hlučných atrakcí, stánků a tisíců návštěvníků v centru města se tento rok nekoná. Duchovní program Salvátorské pouti však zůstává zachován. V pátek od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní křesťanské písně, v sobotní podvečer pak zpívané nešpory. Pro děti je na sobotu připravena hra s úkoly nazvaná Pojďme hledat obraz sv. Salvátora, sraz je v 15 hodin u kostela sv. Michaela Archanděla. „V neděli zveme na dvě bohoslužby do kostela Nanebevzetí Panny Marie, ranní začíná v 8.30 hodin a slavnostní poutní bohoslužba v 10 hodin,“ informovala Petra Pudilová z římskokatolického arciděkanství v Chrudimi. Po skončení bohoslužby vyjde průvod s uctívaným obrazem sv. Salvátora a zazní modlitba k Nejsvětějšímu Salvátoru u sloupu Proměnění Páně, nakonec bude požehnáno městu. Obraz Nejsvětějšího Salvátora bude vystaven v kostele v neděli od 12 do 15 hodin. Nedělní program v kostele Nanebevzetí Panny Marie uzavře v 19 hodin duchovní koncert, zazní díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka, A. Hniličky a dalších známých skladatelů.

Pardubice na bruslích

KDY: v neděli 9. srpna

KDE: Pardubice (Enteria aréna)



V neděli 9. srpna se sportovně založení Pardubáci mohou sejít a společně vyrazit na vyjížďku na bruslích po městě. Tradičně budou bruslaři vyrážet ve 20:30 od Enteria arény a pojedou přes Sukovu třídu směrem na ulici Hradecká a Bělehradská a vrátí se z Polabin přes Palackého třídu a Masarykovo náměstí zpět ke stadionu. Účastníci obdrží před startem svítící náramky, organizátoři doporučují lidem přinést si vlastní světélka a blikačky kvůli bezpečnosti.

Západy na Zelené bráně

KDY: v sobotu od 19 do 22 hodin

KDE: Zelená brána Pardubice

KOLIK: Dospělý 50 Kč

V sobotu od 19 do 22 hodin mohou lidé nově navštívit Zelenou bránu a užít si výhled na město při západu slunce. Otevřeno bude pouze za hezkého počasí. Vstupné na vyhlídku je pro dospělého 50 Kč, pro děti, studenty a držitele ZTP 30 Kč. Speciální večerní prohlídka Zelené brány se bude konat každou sobotu do konce srpna.

III. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou

KDY: sobota 8. srpna

KDE: Pardubické závodiště

ZA KOLIK: Vstupné (placené online) na dostih je pro dospělého 120 Kč a pro děti, studenty a seniory za 60 Kč

Sobota 8. srpna bude opět ve znamení dostihů. Ve 13 hodin se na závodišti v Pardubicích poběží již třetí a předposlední kvalifikační závod na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, půjde o Cenu firmy Chládek a Tintěra a.s. Na startu bude pouhá sedmička koní, ovšem o velká jména nouze nebude. Trenér Josef Váňa pošle na start hned tři koně. Během dostihového dne se uskuteční i autogramiáda autora knihy Deník jednonožce Jiřího Švihálka, který přišel při nehodě o nohu, a dojde také na předání speciálního závodního vozíku pro handicapované dítě. Vstupné na dostih (zakoupeno online na webu závodiště) je pro dospělého 120 Kč a pro děti, studenty a seniory za 60 Kč. Vstupenky lze zakoupit i v den konání u pokladny.