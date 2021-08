Sportovní park Pardubice

KDY: do 15. srpna

KDE: park Na Špici

ZA KOLIK: 90 Kč za hrací kartu

Ještě do 15. srpna můžete navštívit pátý ročník oblíbené akce Sportovní park Pardubice v parku Na Špici. Děti si mohou vyzkoušet velké množství sportů. Na stanovištích se střídá šest desítek klubů. Po celou se prezentuje také Univerzita Pardubice na populárně-naučném zážitkovém stanovišti s názvem Science Point, kde se návštěvníkům věnují vědci i vysokoškoláci, aby je provedli světem moderní vědy hravou a zážitkovou formou. Jeden sportovní zážitek si můžete dopřát i na pardubickém zámku. Připraven je bohatý doprovodný program. Sobota bude ve Sportovním parku patřit běhu Barvám neutečeš. Sportovní park Na Špici skončí v neděli, kdy se uskuteční letošní novinka – závody koloběžek Cooloběžka Cup. Výtěžek akce je určen dětem, které i přes nepřízeň osudu nezanevřely na aktivní přístup k životu – konkrétně organizaci Černí koně, jejímž cílem je integrovat tělesně postižené děti do společnosti. Hrací karty do Sportovního parku lze koupit přímo na pokladně v parku Na Špici. Jedna stojí 90 korun.

Friends fest

KDY: 14. srpna

KDE: dostihové závodiště Pardubice

ZA KOLIK: na místě 400 Kč, v předprodeji 300 Kč



V sobotu se na pardubickém dostihovém závodišti koná Friends fest – festival plný Ameriky. Představí se stovky amerických automobilů a motocyklů. V aréně proběhnou všechny disciplíny skutečného rodea a turnaj v koňském pólu. V areálu se budou tyčit indiánská tee-pee. Návštěvníci se mohou těšit také na hudební zážitky, například vystoupení zpěvačky Kataríny Knechtové a skupiny Ondřeje Hejmy Žlutý Pes.

Queenie ve Svojšicích

KDY: 14. srpna

KDE: Svojšice

ZA KOLIK: 690 Kč

Queenie, nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice, v rámci své Universum Tour zavítá v sobotu do Svojšic na Pardubicku. Svůj veliký koncert v oblíbeném letním amfiteátru uskuteční vůbec poprvé. Kapela se svou show Queen Relived vyprodala dvakrát po sobě pražskou O2 arenu a vystoupila také na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty II. Ve Svojšicích zahraje od 20 hodin.

Léto na Příhrádku

KDY: 14. srpna od 18 hodin

KDE: náměstíčko u kašny, Příhrádek - Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



V rámci 2. ročníku festivalu Léto na Příhrádku vystoupí Hniličkovo smyčcové trio. Trio vzniklo v roce 2012 v Pardubicích a od počátku své existence se zabývá interpretací klasické hudby. Soubor nese jméno významného českého hudebního skladatele 19. století, kantora a ředitele Chrudimského kůru Aloise Hniličky, jehož hudební odkaz se snaží předat široké veřejnosti. Hniličkovo trio uvádí skladby všech hudebních období od baroka po hudbu 20. století. Na Příhrádku zazní především renesanční šansony.

Chrudimsko

Vezmi cep, pojď na mlat

KDY: 14. srpna

KDE: Veselý Kopec

V sobotu ožije Muzeum v přírodě Vysočina – expoziční areál Veselý Kopec – zvukem cepů, mlátiček i burácením stabilního elektromotoru díky tradičnímu programu Vezmi cep, pojď na mlat. „Návštěvníkům nabídneme jedinečnou možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin, jako jsou obilí, len nebo ovoce. Například se dozvědí, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se při tom používaly. Ukážeme, co to byl povříslovač, čím se mohl pohánět mačkač ovsa, jak se zpracovávala vlna nebo sušilo ovoce. Některé z těchto ukázek si návštěvníci budou moci také vyzkoušet,“ uvedl Pavel Bulena, organizátor programu. Den na Veselém Kopci zpříjemní svým vystoupením dechová kapela Radovanka z Jiřic. Program nabídne také prodej výrobků lidových řemeslníků. Program trvá od 9 do 17 hodin. Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 6–15 let 70 Kč, studenti 15–26 let, senioři nad 65 let 120 Kč, rodinné (2 dospělí a max. 4 děti 6–15 let) 280 Kč.

7. ročník soutěže v kosení louky

KDY: 14. srpna

KDE: Úherčice

ZA KOLIK: zdarma



Obec Úherčice zve na 7. ročník soutěže v kosení louky. Akce se bude konat v sobotu od 17 hodin. Závodu se zúčastní přeborníci z celé České republiky, např. z Jižních Čech, Orlických hor. Loni mezi soutěžícími byl i reprezentant slovenské Prievidzi Marek Hedvigy. Při soutěžích o nejlepší sekáče se kromě docíleného času pokosu soutěžního obrazce (10x10 m muži a 10x5 m ženy), posuzuje kvalita. Soutěžní díl seká soutěžící celý jednou kosou. Pouze v případě přetržení kosy, nebo zlomení kosiště, lze vadný díl vyměnit. Kromě soutěže v kosení trávy bude možnost svezení na koni. Vstupné a startovné na akci je zdarma.

Letní barokní scéna

KDY: 13. až 15. srpna

KDE: Chrudim

Festival Letní barokní scéna v Chrudimi nabídne od pátku do neděle zajímavé zážitky. Úchvatné artistické vystoupení OnTheRoad akrobatů z Cirkusu trochu jinak můžete navštívit v pátek 13. srpna v 15 hodin v Klášterních zahradách (vstup je volný, akce zaujme i děti). Vrátíte se v čase a stanete se svědky strhujícího artistického vystoupení, které v období baroka bylo k vidění pouze na královském dvoře. Od 18 hodin si můžete vychutnat filmovou, jazzovou a populární hudbu v nevšedním podání komorního souboru členů Severočeské filharmonie Teplice. Páteční program ve 22 hodin zakončí okouzlující barokní ohňostroj. Program v Klášterních zahradách a v Muzeu barokních soch pokračuje i v sobotu a v neděli. V Klášterních zahradách bude o víkendu vystupovat skupina historického šermu Compagnia della Morte - hlavní program v sobotu ve 13:00 a v 17:00 hodin, v neděli v 11:00 a v 15:00 hodin (vstup volný). V sobotu večer se v Muzeu barokních soch uskuteční premiéra komické opery Piráti. V neděli ve 20 hodin se koná opera o dvanácti scénách Torso. Více na webu barokochrudim.cz.

Svitavsko

Litomyšlské dny barokní tradice

KDY: 15. až 22. srpna

KDE: Litomyšl

Šestý ročník unikátního duchovně-kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, který zprostředkovává současnému člověku dědictví barokní doby, se v Litomyšli a nejbližším okolí uskuteční 15. až 22. srpna. Letos bude festivalem prostupovat hudba přelomu renesance a baroka v atraktivních prostorech, mezi něž se vůbec poprvé zařadí také výjimečné zámecké divadlo z konce 18. století. V neděli 15. srpna zazní na slavnostní zahajovací bohoslužbě, sloužené titulárním litomyšlským biskupem Mons. Pavlem Konzbulem, skladba Missa Quinis Vocibus od Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Po mši svaté bude v rámci slavnosti Nanebevzetí Panny Marie procesí městem a barokní pobožnost u mariánského sloupu na náměstí.

Život ve věži

KDY: 14. a 15. srpna

KDE: Polička

Poličské muzeum zve v sobotu a v neděli na kostýmové prohlídky rodné světničky skladatele Bohuslava Martinů, která se nachází ve věži kostela sv. Jakuba. Tam se budete moci setkat s „Bohuslavem Martinů“ a jeho bratrem Františkem. Těšit se můžete na průvodce v dobovém kostýmu a chlapce hrajícího na housle tak, jak jistě dříve hrával i sám malý Bohoušek. Společně vám povypráví o svých životních osudech a příbězích a ukáží vám skromné bydlení rodiny pověžného. Prohlídky budou probíhat v sobotu a v neděli v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Vstupenky je nutné zakoupit v muzeu, zároveň je vhodné se předem objednat.

Slavnosti prosecca

KDY: 14. srpna od 12 hodin

KDE: zámek Litomyšl

ZA KOLIK: vstup zdarma



Příznivci šumivých vín a kvalitní gastronomie si v Litomyšli přijdou na své. V krásném prostředí zámku se konají Slavnosti prosecca. Těšit se můžete na pečlivý výběr mnoha druhů prosecca, šumivých i nešumivých vín a kulinářské speciality z celého světa, dále také na 90´s párty s moderátorem Martinem Hovorkou, program pro dospělé i děti či tombolu. Vstupné na festival je zdarma, avšak konzumace prosecca je podmíněna zakoupením degustační skleničky. Začátek ve 12 hodin.

Jezdecké závody

KDY: 14. srpna

KDE: Janov u Litomyšle

Hiporehabilitace Baneta z Janova pořádá Jezdecké závody pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana. Již 24. ročník závodů se uskuteční v sobotu 14. srpna od 10 hodin v přírodním areálu v Janově u Litomyšle. Na programu budou parkurové soutěže od 80 do 120 cm. Nebude chybět tradiční volba Amazonky Janov 2021. Uskuteční se také Janovské derby a jezdecké soutěže pro děti. Akce slibuje spoustu sportovních zážitků i bohaté občerstvení.

Orlicko

Mirai na Dolní Moravě

KDY: 13. srpna

KDE: Dolní Morava

ZA KOLIK: 490 Kč

Tento pátek vystoupí skupina Mirai v rámci Dolní Morava Open Air. Rozjede to v Horském resortu Dolní Morava, konkrétně v areálu U Slona ve 20:30 hodin. Všichni milovníci přírody a hudební fanoušci se mohou těšit na jedinečné vystoupení, kdy se údolím rozezní hudba této oblíbené frýdecko-místecké skupiny. Resort Dolní Morava je ideálním místem pro aktivní dovolenou. Vedle horské a bobové dráhy je možné navštívit Stezku v oblacích nebo naopak sestoupit 450 metrů pod zem do Stamichanovy štoly. Komu nestačí lehká horská turistika, může své síly otestovat v adrenalin parku nebo trail parku.

96. staročeská pouť

KDY: od 13. do 15. srpna

KDE: Ústí nad Orlicí



Město Ústí nad Orlicí zve na 96. staročeskou ústeckou pouť, která se uskuteční od pátku do neděle v prostoru parku Kociánka. Můžete se těšit na tradiční i dobové pouťové atrakce, stánky s občerstvením a s pouťovým zbožím, dětská divadélka, výstavy, ukázky řemesel, tenisový turnaj, pouťovou zábavu a mnoho dalších aktivit. Již v pátek budou v provozu některé tradiční pouťové atrakce.

Janouškovo Ústí

KDY: 13. a 14. srpna

KDE: Ústí nad Orlicí

Letošní festival folk a country hudby Janouškovo Ústí neboli Muzikanti v Cakli proběhne ve dnech 13. a 14. srpna v areálu Cakle v Ústí nad Orlicí. Festival má už pořadové číslo 36. Letos je opět kladen důraz na písničkáře, jak ty dávné bardy, tak ty mladší, kteří se pohybují v okruhu Textové dílny. Páteční večer odstartuje v 19 hodin moderátorská dvojice Slávek Janoušek a Franta Urbanec jako každoročně písní Imaginární hospoda. Podrobný program najdete na webu: http://www.janouskovousti.cz/program.

Myslivecký táborák

KDY: 14. srpna

KDE: Luková



Myslivecký spolek Luková zve na tradiční „Myslivecký táborák“ v sobotu na Myslivecké chatě v Lukové. Ty nejlepší hudební hity jako vždy rozjede DJ Standa. Těšit se můžete na mysliveckou kuchyni, speciality z grilu, pití a bohatou tombolu. Vstupné je 50 korun.