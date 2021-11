Svět krásy a skla

KDY: 13. listopadu

KDE: Zámek Pardubice

Imaginární město, které vtáhne návštěvníky do působivé hry světla a skla a plně zaměstná jejich fantazii. Tak působí expozice S.K.L.E.M. – Svět krásy, lehkosti, elegance, magie podle Iva Křena. Její kurátor, jehož jméno se otisklo i v názvu expozice, se bohužel nedožil vernisáže ani ocenění, které získala na prestižní soutěži Gloria Musealis. Jeho nástupce, kurátor Jan Ivanega, si ale už stihnul řadu skleněných artefaktů zamilovat. Na komentované prohlídce návštěvníky seznámí se svými oblíbenými díly. Východočeské muzeum v Pardubicích ji pořádá v sobotu 13. prosince od 14 hodin. Vstup na prohlídku stojí 50 korun a vstupenky jsou ke koupi v muzejní pokladně v Labské bráně zámku.

Věra Martinová v divadle

KDY: 14. listopadu

KDE: Východočeské divadlo Pardubice



První dáma české country Věra Martinová vystoupí v neděli 14. listopadu od 19 hodin ve Východočeském divadle v Pardubicích. Koncert je součástí Jubileum Tour. Turné připomíná významné životní jubileum zpěvačky i nové album Meritum, které nahrála s uznávaným hudebníkem Borisem Carloffem. Obsahuje 11 původních českých písní včetně duetu se zpěvákem Davidem Stypkou. Na desce nechybí ani coververze skladby Bez nebe ráj. Věra Martinová se s kytarou poprvé potkala už v osmi letech. Proslavila se jako členka dívčí skupiny Schovanky. Na sólovou dráhu ji vystřelil hit Malý dům nad skálou v 80. letech minulého století. Vstupenky stojí od 320 Kč, pro členy klubu FANDA 290 korun.

Vítejte v nové herně

KDY: ve všední dny od 14 do 20, o víkendu od 10 do 20 hodin

KDE: Ideon Pardubice

V Pardubicích v centru Ideon se otevřela nová herna. IQ Park Ideon je plný atrakcí, simulátorů a virtuální reality. Vyzkoušíte si virtuálně řízení motorky, fotbal s Ronaldem, biatlon nebo horolezeckou stěnu. Vstup na 3 hodiny stojí 100 Kč, VR simulátory - žeton 50 Kč/ks, ostatní simulátory: multi-sport, biatlon-lov 200 Kč/h, golf 300 Kč/h. Při využití simulátorů je vstup zdarma. Více o vstupném i o rezervaci atrakcí na www.iqparkideon.cz. Otevřeno je v pondělí až v pátek od 14 do 20 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 20 hodin.

Mezinárodní výstava minerálů

KDY: 13. listopadu

KDE: Ideon Pardubice



Východočeský mineralogický klub Pardubice zve na jubilejní 50. mezinárodní výstavu minerálů. Uskuteční se v sobotu od 8:30 do 16 hodin v Ideonu v Pardubicích. Vstupné: základní 60 Kč; děti a studenti do 18 let, důchodci a ZTP 30 Kč; děti do šesti let zdarma.

Senza babča

KDY: 13. listopadu

KDE: Kulturní dům Hronovická

V sobotu se v Kulturním domě Hronovická v Pardubicích uskuteční finále celostátní soutěže pro ženy - babičky SENZAbabča 2021. 13. ročník soutěže začne ve 14 hodin, vstup na akci je volný. Soutěžit bude šest soutěžících v pěti disciplínách. Moderátorem akce bude Petr Jančařík a hostem zpěvačka Heidi Janků. Účinkovat bude také muziko-terapeutický soubor Mlima Jua ZŠ a PŠ Svítání Pardubice a členky klubu SENZAbabča předvedou módní přehlídku klobouků z prodejny Motýlek.

Trhy v mlýnech

KDY: 13. listopadu

KDE: Automatické mlýny v Pardubicích



Předvánoční MINT Market se uskuteční v sobotu v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Očekávat můžete módu, šperky, design a delikatesy. Vstup na akci je zdarma. Otevřeno je od 10 do 17 hodin.

Chrudimsko

Vánoce ve světě

KDY: od 12. listopadu

KDE: Regionální muzeum Chrudim

Již od pátku 12. 11. (až do 9. 1. 2022) můžete v Regionálním muzeu v Chrudimi zažít atmosféru Vánoc. Výstava s názvem Vánoce ve světě vám představí, jak slaví vánoční svátky lidé v různých zemích světa, jaké dodržují zvyky, kdo jim nosí dárky a další zajímavosti o postavách spjatých s Vánocemi. Kromě atmosféry cizokrajných Vánoc se budete moci inspirovat i recepty na netradiční sváteční pokrmy. Pro všechny, kteří ještě nestihli navštívit výstavu Skauting na Chrudimsku, má muzeum předvánoční dárek v podobě prodloužení výstavy až do 23. 1. 2022.

Dračí pohádky s kreslírnou

KDY: 13. listopadu

KDE: Slatiňany

Město Slatiňany s loutkářský soubor Ahoj zvou na Dračí pohádky s kreslírnou. Uskuteční se ve Společenském domě v sobotu od 15 hodin. Vstup je zdarma.

Memoriál československých parašutistů

KDY: 13. a 14. listopadu

KDE: Chrudim - Nové Město na Moravě

Ve dnech 13. a 14. listopadu se bude konat Memoriál československých parašutistů. Jedná se o pochod pořádaný 43. výsadkovým plukem v Chrudimi s výchozím bodem ve vojenské části letiště Chrudim a cílem v kulturním domě v obci Nové Město na Moravě. Trasa pochodu není pevně stanovena, nicméně lze předpokládat následující osu: Chrudim - Šiškovice - Horní Bradlo - Trhová Kamenice - Hlinsko - Herálec - vrchol Devět skal - Fryšava pod Žákovou horou - Medlov - Studnice u NMNM - Maršovice - Nové Město na Moravě.

Svitavsko

Dny charity Svitavy

KDY: 12. a 14. listopadu

KDE: Svitavy

Dny charity Svitavy začnou v pátek v 9 hodin v kostele sv. Josefa ve Svitavách, kde bude sloužena děkovná mše svatá. Od 10 hodin do 12 hodin se pak mohou zájemci zúčastnit Dne otevřených dveří v charitě. Návštěvníci budou očekáváni v budově v Polní ulici, kde proběhne prohlídka prostor, ale také měření krevního tlaku a glykemie i tvoření. Nový schodolez si může veřejnost vyzkoušet v Domě s pečovatelskou službou ve Felberově ulici. Ve Světlance v Jungmannově ulici je pak připraven čajový dýchánek u seniorů a korálkové tvoření. V neděli od 17 hodin se koná v kostele sv. Josefa Benefiční koncert pěveckého sboru Rakos.

Cirk La Putyka v Litomyšli

KDY: 13. listopadu

KDE: Litomyšl



Do Smetanova domu v Litomyšli přijede v sobotu cirkusové uskupení La Putyka s představením Isole. Vítejte v cirkuse, kde má hlavní slovo magická síla hudby. Nechte ji prostoupit do svého podvědomí a poškádlit vaše očekávání, radosti, smutky i obavy. Otevřete oči, uši i svá srdce a staňte se součástí cirkusu představivosti. Začátek je v 19 hodin. Cena od 450 Kč.

Orlicko

Expozice obrazů Jana Rusňáka

KDY: po celý listopad

KDE: Vysoké Mýto

Městská galerie ve Vysokém Mýtě otevřela vernisáží výstavu obrazů Jana Rusňáka, který byl prvním malířem, jenž v roce 1957 v tehdy nově zřízené (okresní) galerii vystavoval, a to společně s jejím zakladatelem Janem Juškou. Jan Rusňák se nyní vrací po letech zpět do Vysokého Mýta. Výstava je připomínkou 110. výročí jeho narození. Malířův důsledný postup od skic k obrazu byla cesta, kterou nikdy neopouštěl, a která charakterizovala jeho náročnost k vlastní tvorbě. Talentovaný malíř tak vždy vytvořil pozoruhodná umělecká díla.