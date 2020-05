Kino Chrudim

KDY: 23. a 24. května

KDE: Městské kino Chrudim

Kino Chrudim zahájilo svůj provoz v pátek 15. května. V souladu s vládním nařízením je třeba dodržovat tyto podmínky: Při vstupu, pohybu a pobytu v prostorech kina je nutné mít zakrytý nos i ústa rouškou či šátkem. V prostorech kina nebude prodáváno občerstvení a zároveň je zakázána konzumace občerstvení vlastního. Návštěvníkům je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou. 22. 05. 20 Pá 19:00 Nejvyšší pocta; 23. 05. 20 So 19:00 Lov; 24. 05. 20 Ne 19:00 Afrikou na pionýru

Vino fatale Jiřího Slívy

KDY: do 10. června

KDE: Galerie Art Chrudim

Výstava věnovaná vínu a radosti ze života Jiřího Slívy byla oficiálně zahájena v sobotu 16. května na chodníku před galerií, kde čekal nejenom autor, ale i tématu odpovídající občerstvení. Uvnitř galerie, v komorních rozestupech, si nyní můžete prohlédnout více než pět desítek leptů a litografií.

Kelti zvou k návštěvě

KDY: každý víkend

KDE: keltský archeoskanzen v Nasavrkách

Od soboty 16. května se otevřel Keltský skanzen v Nasavrkách. V květnu a červnu bude otevřeno každý víkend vždy od 10 do 17 hodin.

Autokino na závodišti

KDY: 23. a 24. května

KDE: Dostihové závodiště v Pardubicích

ZA KOLIK: 250 Kč/vozidlo



V Pardubicích na dostihovém závodišti funguje autokino. Na filmové diváky čeká do 28. června celkem 36 filmů. Díky LED obrazovce, na které je obraz dobře viditelný i ve dne, budou promítány také filmy pro děti. 23.5. 19:00 hod – HANEBNÍ PANCHARTI; 24.5. 15:00 hodin JÁ, PADOUCH 1; 24.5. 19:00 hod – JAN PALACH

Mint Market

KDY: 23. května

KDE: Automatické mlýny Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu se v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích uskuteční další Mint Market. Na padesát prodejců nabídne za doprovodu dýdžejů vybrané módní kousky, šperky, kabelky, bio kosmetiku, hračky a další autorské designové výrobky. Chybět nebudou ani delikatesy. Vstup na akci je zdarma, Mint Market je bezbariérový a čtyřnozí parťáci jsou vítáni.

Starý psi

KDY: do 20. září

KDE: Východočeská galerie, Zámek Pardubice



Výstava Starý psi je součástí práce s pardubickou a východočeskou historií a uměním. Úplně poprvé komplexně pojmenovává a na základě archívního a orálního výzkumu prezentuje příběh druhé poloviny 20. století z pohledu pěti přátel, umělců, kteří měli v životě stejný start a podobné šance uspět. Výstava se věnuje pětici autorů spjatých s Pardubicemi: Alva Hajn, František Kyncl, Jiří Lacina, Bedřich Novotný, Josef Procházka.

Výlet do přírody

KDE: Vysoké Chvojno



Vyrazte na čerstvý vzduch. Nedaleko Holic se nachází malebná obec Vysoké Chvojno s dlouhou historií – v roce 1140 zde zemřel český kníže Soběslav I. V obci se nachází výběh bizonů – v ulici Na Drahách u odbočky zelené značky do Hoděšovic. Kdo má rád zvířátka, musí navštívit i zookoutek. Ten leží u penzionu Zámeček, ke kterému se dostanete, půjdete-li z návsi ulicí Hradiště a pak ulicí K Zámečku. U zámečku začíná naučná stezka Viselce, po které se vydáte do kopce do lesa a budete-li se jí držet, dorazíte až do starého arboreta, které založil v roce 1886 hrabě Alexander Pallavicini. V arboretu se nachází třeba pazerav sbíhavý nebo borovice Jeffreyova. Za arboretem se nachází přírodní rezervace U Parku s opukovými stráněmi s teplomilnou květenou. Pokračujte dále po zelené až do Poběžovic, kde se na rozcestníku vydáte po modré přes vrchol hory Kamenec až do stejnojmenné místní části Holic. Mezitím budete mít po pravé ruce Poběžovickou kotlinu, známé motokrosové závodiště, které dříve hostilo i závody mistrovství světa. V kamenci u sochy světce můžete jít do Holic o modré a prohlédnout si město – a po prohlídce po žluté do Podlesí, nebo jít u sochy rovně a za zastávkou odbočit vpravo a jít po silnici až ke křížku v Podlesí, kde se již napojíte na důvěrně známou naučnou stezku Viselce a po ní pokračujete kolem Hlubokého rybníka až do Vysokého Chvojna.