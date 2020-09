Lesní slavnost na Čertově skalce

KDY: 13. září

KDE: rozhledna Bára na Chrudimsku

Na Chrudimsku se v neděli 13. září koná již 15. lesní slavnost na Čertově skalce. Návštěvníci se mohou těšit se můžete na pohádkový les a tvořivé dílny přímo u rozhledny Bára. Nástup do pohádkového lesa je možný od 14 do 16 h u rozhledny Bára. Lesní slavnost bude předcházet promítání pro děti, které se uskuteční v sobotu 12. září od 20 h rovněž u rozhledny Bára.

Oslavy 20 let Pardubického kraje v Chrudimi

KDY: 12. září

KDE: na Resselově náměstí v Chrudimi

V sobotu 12. září bude od 15 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi oslava 20 let Pardubického kraje. Návštěvníci se mohou těšit na hudební skupiny Elton John Revival, Like-It a Polarita. Celý den bude možné ochutnávat a nakupovat regionální potraviny od vítězných výrobců soutěže Regionální potravina Pardubického kraje. Nebude chybět ani pardubický pivovar Pernštejn se svými limitovanými edicemi a speciály. Na akci přijedou i složky policie, záchranářů a hasičů, kteří si připravili prohlídky zásahových vozů, edukační programy první pomoci nebo ošetřování různých zranění.

Hraná prohlídka zámku Slatiňany

KDY: 13. září

KDE: Zámek Slatiňany

ZA KOLIK: Dospělí mají vstup za 140 korun, děti do 18 let, studenti a senioři za 100 korun

V neděli 13. září bude celý den možné zapojit se do hrané prohlídky zámku Slatiňany. Na návštěvníky čeká prohlídka zámku jinak - historické události jsou prezentovány interaktivní divadelní formou. Příchozí zažijí vstřícnou atmosféru knížecí rodiny s 5 dětmi, která nejen ráda obeznámí s rodovou tradicí, ale rovněž nechá nahlédnout do svého soukromí, do každodenních radostí i starostí svého pobytu na slatiňanském letním sídle. Vstupenky je možné koupit online nebo na pokladně zámku. Dospělí mají vstup za 140 korun, děti do 18 let, studenti a senioři za 100 korun, děti do 6 let a držitelé ZTP zdarma.

Retroměstečko

KDY: 12. a 13. září

KDE: bývalé Masarykovy kasárny, Pardubice

ZA KOLIK: Dospělí a děti nad 150 cm mají vstupné za 200 korun, senioři nad 65 let za 100 korun.

O víkendu 12. a 13. září bude v Masarykových kasárnách v Pardubicích již tradiční Retroměstečko. Návštěvníci Retroměstečka se mohou těšit na přehlídku hasičů, sanitky, dalších záchranných a bezpečnostních složek státu a firem působících na obranné platformě. Kromě toho budou k vidění také auto a moto veteráni, tanková aréna, staré a dobové hračky a další technika a zajímavosti z minulosti, které se pyšní značkou Made in Czechoslovakia. Techniku je možné si osahat, vyzkoušet, svézt se na ní a dozvědět se víc o jednotlivých exponátech. Pro děti je připravena Superbojovka s Retráčkem o zajímavé ceny. Na akci se představí i nadace, které přiblíží, jak se žije s handicapem nebo jak se pracuje s asistenčním psem. Na místě bude možnost ochutnat tradiční české pochoutky jako je trdelník, bramboráky, pravý vojenský guláš a další dobroty. Vstupenky platí na oba festivalové dny. Návštěvníci do 150 cm a osoby s průkazem ZTP mají vstup do Retroměstečka zdarma. Dospělí a děti nad 150 cm mají vstupné za 200 korun, senioři nad 65 let za 100 korun. Vstupenky je nyní možné koupit až na místě akce.

Burčákové slavnosti

KDY: 12. září

KDE: Zámek Choltice

ZA KOLIK: 50 Kč

Na zámku v Cholticích se v sobotu konají Burčákové slavnosti. Ochutnáte vína od regionálních pěstitelů a výrobců, na nádvoří bude hrát hudba Václava Čermáka, občerstvení bude připraveno. Do Choltic se můžete dostat „burčákovým expresem“, který vypraví Pardubický spolek historie železniční dopravy. Motoráček vyjede z Pardubic ve 13:03 hodin, v Přelouči staví ve 13:20, na zpáteční cestu se z Choltic vydá v 17:20 hodin. Dopravu ze zámku na nádraží v podvečer zajistí autobusová doprava zdarma. Vstupné na slavnosti činí 50 korun, pro obyvatele Choltic a také při předložení jízdenky z expresu jen 30 korun.

Nachmelené mlýny – Pardubický pivní festival

KDY: v sobotu 12. září

KDE: Automatické mlýny Pardubice

ZA KOLIK: Základní vstupné je 100 korun

Automatické mlýny v Pardubicích v sobotu 12. září oživí pivní festival Nachmelené mlýny. Představí se vice než 15 řemeslných a lokálních pivovarů, které přivezou ty nejlepší dobroty. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat spoustu pivních stylů a speciálů. Nebude chybět ani bohaté občerstvení – kýta na grilu, guláš, bramboráky, langoše, klobásy, burgery a další speciality. Festival hudebně doprovodí punková kapela Volant, zazní ale i další hudební styly jako je bluegrass, folk, country, rock i pop. Základní vstupné je 100 korun v předprodeji na http://nachmelenemlyny.cz/nachmelene-mlyny-ii-2020/#vstupenky, 130 korun na místě, děti zdarma. U vstupu dostanou návštěvníci degustační sklo.

Noční bojovka v Pardubicích

KDY: v sobotu 12. září

KDE: les Studánka v Pardubicích

ZA KOLIK: Vstupenka koupená předem je za 170 korun. Na místě bude možné koupit vstupenku za 200 korun, pokud bude stále volná kapacita.

Noční bojovka míří v sobotu 12. září do Pardubic. Chystá se invaze hororových postav do lesa Studánka v Pardubicích. Vytvořte skupinku, seberte odvahu a vydejte se po setmění na trasu vyznačenou svíčkami. Setkejte s největšími hvězdami kultovních hororových filmů. Sledujte nápovědy a vyzkoušejte, zda dokážete přežít. Na trasu budou účastníci vysílání ve skupinkách v intervalech 3 až 5 minut. Minimální počet osob ve skupince je 2, maximální 7. Trasa bude vyznačena žlutými světélky. Plněním pokynů, které odvážlivci obdrží na startu a nápověd, které si cestou přečtou, se budou snažit přežít setkání s hororovými postavami, které však na jejich přežití nebudou mít žádný zájem. Místo na bojovku je možné rezervovat předem na http://nocnibojovka.cz/REZERVACE/, vstupenka koupená předem je za 170 korun. Na místě bude možné koupit vstupenku za 200 korun, pokud bude stále volná kapacita. Akce je doporučená dětem od 12 let.

Dětský super den

KDY: 12. září

KDE: dostihové závodiště Pardubice

ZA KOLIK: Vstup pro dospělé je 90 korun, děti od 2 let 70 korun.

V sobotu 12. září bude na pardubickém dostihovém závodišti Dětský super den plný zábavy. Na akci vystoupí oblíbený bavič Michal Nesvadba z Kouzelné školky. Pro děti je připraven bohatý program v podobě soutěží, her a atrakcí. Děti se mohou vyřádit ve více než 20 soutěžních stanovištích. Dívky si mohou užít plno zábavy v LOL Surprise hrací a beauty zóně. Na programu jsou i taneční vystoupení a workshopy, parkour, virtuální realita nebo paintball. Nebudou chybět ani stánky z občerstvením, sladkostmi a hračkami. Vstup pro dospělé je 90 korun, děti od 2 let 70 korun, děti do 2 let a držitelé ZTP zdarma. Vstupenky je možné koupit v Pardubickém Infocentru, online nebo až na místě. Na závodiště je zajištěna zdarma kyvadlová doprava z hlavního nádraží.

Výstava ptactva a zvěře

KDY: 12. a 13. září

KDE: Vlčí Habřina

Za kolik: pro dospělé 50 Kč, děti od 10 do 15 let 10 Kč

Výstaviště Českého svazu chovatelů v obci Vlčí Habřina na Pardubicku vás tuto sobotu a neděli zve na výstavu okrasného ptactva a drobné zvěře. Součástí programu jsou i ukázky leteckého modelářství, aranžování květin, ukázky řemesel a pro děti bude připraven zdarma skákací hrad. Můžete se těšit na občerstvení a živou hudbu kapely KV Band Pardubice. V areálu budou stánky s keramikou, proutěným zbožím nebo chovatelskými potřebami, které si budete moct na místě koupit. V sobotu otevřeno od 8 do 17, neděli od 8 do 16 hodin.