Den otevřených dveří památek v Chrudimi

KDY: 19. září

KDE: Chrudim

ZA KOLIK: zdarma

Doražte v sobotu do Chrudimi na Den otevřených dveří památek. Akce začne v devět hodin a plánovaný konec je v 17 hodin. Můžete se těšit na prohlídku Muzea barokních soch, Galerie Art Světlany a Luboše Jelínkových, Chrudimské šatlavy nebo Kostela sv. Kateřiny. Součástí programu jsou také chrudimské vodní zdroje. Návštěvníci budou moci ochutnat různé druhy podzemních vod nebo si koupit unikátní geoparkové pivo. Otevřen bude také nový herní prvek, který simuluje řeku Chrudimku. V rámci stoletého výročí Speciální základní školy a praktické školy bude v 10 a 13 hodin možné si školu prohlédnout a pro děti zde budou připraveny tvořivé dílny. Vstupy do veškerých památek a jejich prohlídky jsou v rámci této akce zdarma.

Street Food Festival

KDY: 18. a 19. září

KDE: před Palácem Pardubice

V pátek a sobotu 18. a 19. září bude před Palácem Pardubice Street Food Festival. Občerstvení v široké škále chutí budou nabízet stánky a food trucky. Pestrý výběr občerstvení se po oba dny ponese od Srí Lanky přes Ugandu až po Ameriku. Chybět nebudou ani poctivé hranolky, palačinky či sirupy.

Na festival zavítá i oblíbený amatérský kuchař a food blogger Martin Škoda, který se vaření věnuje již od osmi let a vydal již dvě kuchařky. Svou kulinářskou show bude mít Martin Škoda v sobotu v 11:30, 13 a 14 hodin. Pátečním programem bude provázet Petra Beránková a hudebně doprovodí buskeři Adana Sancheze a Tomáše Procházka či Terez Wrau. Sobotní program bude moderovat Markéta Hrubešová a hudebně ho doplní buskeři Terez Wrau a skupina Rumbalgia.

XIII. Festival pěveckých sborů

KDY: 19. září

KDE: Tyršovy sady Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Festival s mnohaletou tradicí pořádaný spolkem pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk se letos koná mimořádně pod širým nebem. Koncert začne v sobotu od 16 hodin u Galerie Café v Tyršových sadech v Pardubicích. Kromě pořádajícího spolku vystoupí Malichor Holice, Smetana Hradec Králové a Bona Vita Hořice. Programem provází Aleš Mokren.

Petr Hapka a jeho potměšilí hosté

KDY: 20. září od 19 hodin

KDE: Východočeské divadlo Pardubice

ZA KOLIK: od 420 do 490 korun

Východočeské divadlo Pardubice si na neděli 20. září od 19 hodin připravilo unikátní projekt, který mapuje tvorbu Petra Hapky. V roce 2019 uplynulo 5 let od úmrtí Petra Hapky, jehož písňová i scénická tvorba patří k absolutní špičce toho, co za posledních několik desítek let u nás v hudební oblasti vzniklo. Na koncertě vystoupí Hana Holišová, Jan Maxián, František Segrado, Lenka Nová, Jan Sklenář a Petra Hřebíčková. Zpěváky doprovází pětičlenný orchestr sólistů pod vedením Petra Maláska, který je sám o sobě garantem skvělého provedení písní i diváckým tahákem. Cena vstupenky se podle místa v hledišti pohybuje od 420 do 490 korun, vstupenky je možné zakoupit na webových stránkách Východočeského divadla.

Workshop pro děti: Cesta do Paříže

KDY: 19. září

KDE: Dům U Jonáše, Pardubice

ZA KOLIK: 70 korun

Východočeská galerie Pardubice pořádá v sobotu 19. září od 14:30 v Domě U Jonáše výtvarný workshop pro děti od 6 let s názvem Cesta do Paříže. Výtvarná dílna se zaměří na zprostředkování výstavy Paříž, věčná láska. Děti si vyzkouší roli malíře, naučí se napnout malířské plátno, dozví se, jaké výtvarné pomůcky malíři potřebují. V závěru celého setkání si každý vytvoří vlastní malbu inspirovanou Paříží. Vstup na workshop je 70 korun. Je nutná rezervace předem na siroka@vcg.cz.

8. ročník vodáckého sjezdu

KDY: 19. září v 11:00

KDE: Seč

V pořadí již 8. ročník vodáckého sjezdu Chrudimky Seč I – Mezisvětí (WWI) je naplánován na tuto sobotu. Vypouštění sečské přehrady je zajištěno při příznivém vodním stavu.

Berlova vápenka - expozice vápenictví

Berlova vápenka je cenná technická kulturní památka dokládající místní průmyslovou tradici a historii. Evropskou raritou byla 5 km dlouhá lanovka, která vedla z vápencových dolů. Výstavu doprovázejí expozice mapující minerály v okolí, které sloužily jako surovina pro výrobu. Berlova vápenka v Závratci u Třemošnice představuje jedinečně zachovanou památku na počátky průmyslové výroby vápna pod Železnými horami. Fungovala v letech 1880 až 1960, v současné době zde naleznete expozici dějin vápenictví.

Hrad Oheb nad přehradou Seč

Téměř zapomenutá zřícenina hradu Oheb, s nádherným výhledem a kolmým srázem do Sečské přehrady. Hrad byl podle pověsti založen v 11. století, ve 12. a 13. století byl držitel klášter Benediktů z Vilémova. V roce 1455 se stívají pány hradu Trčkové z Lípy za jejichž vlády hrad zpustl. Z hradu se zachovaly zbytky zdiva hradeb, polozasypaný příkop, část vstupní brány, dvě půlkruhové dělové bašty a jedna menší bašta s neobvyklým půdorysem.

Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Zámek Slatiňany

Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? Přijeďte do Slatiňan a užijte si den plný poznání, zábavy a odpočinku.

Rozhledna na hradě Lichnice

V torzu hradního věže na Lichnici se nachází 13 metrů vysoká rozhledna, z toho osm a půl metru je přímo ve hradním střepu. Zatímco předchozí rozhledna byla dřevěná, základem nové je ocelová konstrukce a točité dřevěné schodiště a zábradlí. Kovové části jsou matné, aby věž neodrážela paprsky slunce. Za pěkného počasí se odtud dá dohlédnout až 140 km daleko na vrchy Říp, Milešovku či Sněžku, hrad Bezděz, ale i města Kolín a Kutnou Horu.