Stezka s žabkou

KDY: kdykoliv

KDE: podél náhonu v Chrudimi

Dům dětí a mládeže Chrudim také připravil aktivity ke Dni Země, který se slaví 22. dubna. Můžete vyrazit na Stezku s žabkou. Vede podél chrudimského náhonu. Čeká vás šest stanovišť – spousta úkolů, sportování a zajímavostí. První stanoviště najdete u jezírka v parku Republiky (hledejte na stromech) a své putování podél vody zakončíte u zadní brány plovárny. Pro ty, kteří nechtějí, nebo nemohou vyrazit ven, nachystal DDM na svém webu (ddm-chrudim.cz) on-line hru. Zahrát si mohou i rodiče.

Neztrácejte hlavu podruhé

KDY: kdykoliv

KDE: Břetislavova ulice, Chrudim



Od březnových oslav Světového dne loutkového divadla máte možnost zhlédnout výstavu Neztrácejte hlavu, kterou připravilo Muzeum loutkářských kultur. Najdete ji přímo nad chrudimským náměstím. Loutky můžete pozorovat zvenku. Když se půjdete projít Břetislavovou ulicí, objevíte malá okýnka, která vás zavedou do pohádek. Velkých kukadel ani čertů se nelekejte, i ti mají v pohádkách svou podstatou roli. Pozor, skupina loutek se bude obměňovat, můžete tedy přijít opakovaně.

Lázně ducha do každého ucha

KDY: 24. dubna od 14 do 16 hodin

KDE: Český rozhlas Dvojka, YouTube, Facebook



V sobotu můžete od 14 hodin sledovat dvouhodinový živý přenos s názvem „Lázně ducha do každého ucha“ plný rozhovorů Václava Žmolíka i výborné muziky Jana Smigmatora. Litomyšlská akce Lázně ducha slaví deset let od založení. Průvod městem, kostýmy, koncerty, lázeňská kolonáda… To tentokrát Litomyšl kvůli opatřením nezažije, ale oslava bude. Pořad Lázně ducha odvysílá Český rozhlas Dvojka a bude k vidění i na YouTube a Facebooku. Hosty Václava Žmolíka budou ve vysílání Otcové zakladatelé Miroslav Brýdl a Jaroslav Vencl, architekti Josef Pleskot a David Vávra, kastelán Petr Weiss, režisér Radovan Lipus, Pavlína Kvapilová z Elegantního Česka či Honza Kalina ze 100 zvířat. I samotná Litomyšl ale ožije - na Toulovcově náměstí bude k vidění výstava fotografií z uplynulých ročníků Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny. Pro rodiny s dětmi připravuje Městská galerie Litomyšl detektivní příběh na lázeňských lavičkách. Pravidla hry Záhada oživlé mumie najdou zájemci koncem dubna na webu galerie, Lázní ducha i města Litomyšl.

Art listy na doma

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcg.cz

Už jste objevili Art listy na doma? Nabízí je na svých stránkách Východočeská galerie Pardubice. Každé pondělí najdete na www.vcg.cz (Programy – galerie online) nové zadání. Dostupné jsou listy věnované například Kunětické hoře, spisovateli a malíři Josefu Čapkovi, básníkovi Bohuslavu Reynkovi a dalším osobnostem a oblastem.

Sbírka potravin

KDY: sobota 24. dubna od 8 do 18 hodin

KDE: vybrané prodejny

V České republice skokově narostl počet lidí, kteří potřebují potraviny. Pomoci jim může každý během Sbírky potravin v sobotu 24. dubna. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé republice. Zapojené jsou vybrané prodejny řetězců Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Rossmann, Tesco a on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco (lze darovat i prostřednictvím on-line nákupu). Na mapě www.sbirkapotravin.cz můžete najít svůj nejbližší obchod. V sobotu pak nakupte trvanlivé potraviny či drogerii a za pokladnami je předejte dobrovolníkům. Například Lidl oznámil, že do sbírky se zapojí všechny jeho prodejny v sobotu a také v neděli (24. a 25. 4.) od 8 do 18 hodin. Sbírka je organizována potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci s dalšími subjekty.





Do tajemného království rytíře Toulovce

KDE: Budislav

Náš dnešní tip na víkendový výlet vás zavede do přírodní rezervace Toulovcovy maštale. Na trase navštívíte Městské a Toulovcovy maštale – přírodní rezervace s nevšedními pískovcovými útvary, jako například Panský stůl, Cikánka, Velryba, Kostelíček, Hrad či Liščí díry. V blízkosti trasy se nachází Toulovcova rozhledna (asi jeden kilometr po cyklotrase č. 4021 ve směru Jarošov). A kudy trasa, která měří cca 9 kilometrů, vlastně vede? Z Budislavi se vydáte borovým lesem po červené značce přes Městské a Toulovcovy maštale až k rozcestí tras před Vranicemi. Odtud půjdete po žluté značce kolem Setonovy a Voletínské studánky zpět do Budislavi. Mapu výletu najdete na www.vychodni-cechy.info.