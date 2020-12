Tip na výlet: okolí Sečské přehrady

KDY: kdykoliv

KDE: Chrudimsko

Okolí přehradní nádrže Seč patří k nejhezčích a také nejnavštěvova­nějších místům v Železných horách. Během nenáročné túry okolo nádrže navštívíte nejhezčí místa, která tato lokalita nabízí. Míst, odkud vyrazit na výlet, je více, ale doporučujeme vydat se třeba po žluté značce přímo z Kempu Pláž u městečka Seč. Ta vás dovede až na rozcestí u přehradní hráze. Dále se vydejte po zelené a následně po modré značce tunelem pod zříceninou hrádku Vildštejn, přes těleso přehradní hráze, až ke zřícenině hradu Oheb. Zřícenina se nachází na skalním vrcholku v lesích a její prohlídka určitě stojí zato. Navíc je odtud nádherný výhled na velkou část sečské přehrady a ostrov. Pokračujte po modré značce a lesní cestou se dostanete do rekreační oblasti Ústupky, jděte dále podél přehradní nádrže až k lávce „Na Pilce“. Odtud se dostanete po žluté značce do Klokočova. Tady si nenechte ujít 1000 let starou Klokočovskou lípu. Z Klokočova následujte červenou značku směrem na Čáslavské chaty. Cestou minete krásný barokní lovecký zámeček, sejdete k břehu nádrže, minete legendární trampskou hospůdku „Pod Drnem“ v Hoješíně a také malý židovský hřbitov poblíž. Z rozcestí Čáslavské chaty pak pokračujte zpět do kempu, který byl výchozím bodem výletu.

Tip na web: Regionální muzeum Chrudim

KDY: kdykoliv

KDE: www.muzeumcr.cz



Muzea a galerie jsou z důvodu vládních protiepidemických opatření od pátku 18. prosince opět uzavřena až do odvolání. Přijměte tedy pozvání aspoň na webové setkání. Třeba s Viktorinem Kornelem ze Všehrd, který byl významnou osobností humanistické společnosti přelomu 15. a 16. století. Výstavu o jeho životě a práci najdete na webovým stránkách Regionálního muzea Chrudim (www.muzeumcr.cz). Ač byl Viktorin Kornel chrudimským rodákem, většinu svého života prožil v Praze. Stal se profesorem na zdejší univerzitě a později dokonce děkanem artistické fakulty. Posléze působil jako úředník u zemských desk. Jeho nejznámějším dílem je spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, který je dnes součástí středoškolského přehledu literatury.

Tip na výlet: kolem Veselého Kopce

KDY: kdykoliv

KDE: Hlinecko



Charakteristika krajiny v této oblasti je stručně řečeno: žádné strmé kopce, žádné lezení přes nebezpečné překážky, nic takového. Zkrátka pohodlné cesty mírně zvlněnou krajinou. Navíc doslova malebnou krajinou. Trasa vychází z náměstí v Trhové Kamenici. Po žluté značce vychází nad město, obchází Kamenný vrch kolem zatopeného lomu a v Petrkově se napojuje na červenou značku. Po ní se jde přes Srní do Hlinska. Zde změna značky na zelenou, která víceméně sleduje tok Chrudimky až pod Veselý Kopec. Do skanzenu vstoupíme zezadu, vyšplháme na kopec a přes Dřevíkov a Svobodné Hamry se vracíme zpět do Trhové Kamenice. Celá trasa je dlouhá cca 23 km. Je však nutné podotknout, že Muzeum v přírodě Vysočina (Veselý Kopec i Betlém Hlinsko) zůstává zavřené.

Tip na web: půvabné betlémy Vojtěcha Kubašty

KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma



Poličské muzeum nabízí výběr virtuálních prohlídek, které návštěvníkům přiblíží aktuální i ukončené výstavy. Prohlédněte si na www.cbmpolicka.cz výstavy Papírové betlémy a rozkládací knihy Vojtěcha Kubašty, 73. umělecký salon – 13 v Poličce, Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů a jejich přátel a výstavu ateliérových prací FA VUT Brno inspirovaných Poličkou.

Tip na výlet: lanový park u Březové

KDY: kdykoliv

KDE: Svitavskou

ZA KOLIK: zdarma



Lanový park s nízkými překážkami zpříjemňuje cestu k Dobře ukryté rozhledně Járy Cimrmana u Březové nad Svitavou. Lanový park má v současné době 9 nízkých překážek různé náročnosti. Tento lanový park není určen pouze pro děti, ale svou šikovnost si zde mohou vyzkoušet i dospělí. Lanový park je otevřen celoročně, nesmí být však používán za nepříznivých povětrnostních podmínek. Ideální dobou pro návštěvu parku jsou samozřejmě letní měsíce, ale bezpečný pohyb v přírodě potěší i v době adventu.

Tip na poslech: koncerty ze svitavské Fabriky

KDY: 19. a 20. prosince

KDE: YouTube profil Střediska kulturních služeb Svitavy

ZA KOLIK: zdarma



Online koncerty ze svitavské Fabriky pokračují. V sobotu 19. prosince zahraje od 18 hodin SYxtet - svitavský vokální xtet, který byl založen na podzim roku 2012. Jeho členy jsou zpěváci s bohatými předchozími zkušenostmi se sborovým i sólovým zpěvem. Uměleckou vedoucí je Veronika Plívová, o hudební doprovod se starají klavíristka Lenka Fikejzová a cajonista Etienne Van Sas. V neděli 20. prosince začne v 15 hodin adventní koncert Dechového kvintetu svitavských hudebníků a v 19 hodin zahraje Svitavy Ukulele Ensemble. Streamy můžete sledovat na YouTube profilu Střediska kulturních služeb Svitavy.

Tip na web: sentimentální půvab dánských vánočních talířů

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Muzea a galerie jsou z důvodu vládních protiepidemických opatření od 18. prosince opět uzavřena až do odvolání. Přijměte tedy pozvání aspoň na webové setkání. Seznamte se například se souborem historických talířů s vánočními motivy, které skrývají sbírky Východočeského muzea Pardubice. Vznikly v dánské královské porcelánce Royal Copenhagen, která již od roku 1908 každoročně připravuje kolekci dekorativních vánočních talířů. Jejich základní charakteristikou jsou modře kolorované reliéfy zasněžených krajin, měst či vánočních motivů. Jde o dánskou alternativu naší „ladovské zimy“. Najdete je na www.vcm.cz

Tip na web: Benefiční festival Hudba pomáhá

KDY: 19. prosince

KDE: www.hudbapomaha.cz



Letos si mohou posluchaři festival Hudba pomáhá vychutnat prostřednictvím živého přenosu. V sobotu 19. prosince v 19 hodin je čeká večerní pořad pojmenovaný „Hudba pomáhá – k pečení“, jehož výtěžek podpoří speciální školy v Litomyšli, Poličce a Vysokém Mýtě, tedy v místech, kde festival obvykle probíhá. Živé vysílání si diváci mohou naladit prostřednictvím Mall.tv, ale také na webu, facebookovém profilu či Youtube kanálu Hudba pomáhá. Organizátoři festivalu Hudba pomáhá pro letošní speciální ročník zřídili nový e-shop, kde se objeví třeba limitovaná edice rohlíčkového příslušenství k pečení, kam patří zástěry, ponožky, ale i moravské víno. Na stránkách festivalu je zároveň uvedený transparentní účet, kam je možné zaslat jakýkoliv finanční příspěvek. Zakoupit si také můžete symbolickou vstupenku. Zahraje skupina Parkoviště pro velbloudy a smyčcové trio, vystoupí hosté.