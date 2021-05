Hrad Košumberk

KDY: středa - neděle: 10 až 17 hodin

KDE: Luže

ZA KOLIK: 70/40 Kč

Venkovní prostory hradu Košumberk u Luže jsou pro veřejnost otevřeny. Během května sem mohou návštěvníci zavítat od středy do neděle od 10 do 17 hodin a také o státních svátcích. Dospělí platí vstupné 70 Kč, děti, senioři a ZTP 40 Kč (děti do 6 let vstup zdarma). Na hradě Košumberk budou po celou letošní sezonu probíhat stavební práce, konkrétně oprava hradební zdi, je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti, zejména pak při návštěvě v pracovní dny.

Od hřbitova ke hřbitovu

KDY: 1. května

KDE: Luže

V Luži se koná 1. května dopoledne úklid a příprava čarodějnické stezky s názvem Od hřbitova ke hřbitovu aneb šifra mistra Rozběháčka. Stezka je určená pro celou rodinu a připravuje ji místní spolek Rozběháme Luži. Děti budou muset po cestě získat indicie, ze kterých sestaví na konci trasy hledané slovo. Startuje se individuálně od 16 do 22 hodin za lužským hřbitovem (ulice Za Pilou).

Výstava Nížina

KDY: do dubna 2022

KDE: parkán Zámku Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

V galerii pod širým nebem v parkánovém příkopu pardubického zámku je nově přístupná výstava Nížina. Soubor snímků fotografa Radka Kalhouse je součástí dlouhodobého projektu, který mapuje Pardubice a jejich okolí. Jedná se o fotografie krajiny na předměstích města, ale i otevřené krajiny Polabské nížiny. Uznávaný pardubický fotograf se ve snímcích pokouší najít skrytou krásu monotónní a ploché krajiny a přenést její náladu na diváka. Fotografie vznikly v průběhu tří let. Výstava zůstane v parkánové galerii volně přístupná až do dubna 2022.

Kolem Bohdanečského rybníka

KDY: kdykoliv

KDE: u Lázní Bohdaneč

Bohdanečský rybník u Lázní Bohdaneč je posledním zbytkem rozsáhlé Pernštejnské rybníkářské soustavy. Z původně největší soustavy rybníků v českých zemích čítající přes 250 rybníků jich dnes zbývá 50. Stezka okolo rybníka je dlouhá cca 3,5 kilometru, případně si procházku můžete protáhnout až k rybníkům u Neratova. Trasa by měla být bez větších problémů sjízdná i pro kočárky. Více na www.vychodnicechy.info.

Nové naučné stezky v Pardubicích

KDY: kdykoliv

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s iniciativou Přírodní park Červeňák, ČSOP Pardubice, spolkem Chráníme stromy a přírodovědným oddělením Východočeského muzea v Pardubicích připravila pro veřejnost naučnou stezku podél pravého břehu Chrudimky. Podnikněte s dětmi dobrodružnou výpravu. Vyrazit na ni můžete po delší trase z Nemošické stráně, nebo jít kratší cestou z Červeňáku do Polabin k památnému topolu. Po cestě najdete několik zastávek, kde se dozvíte podrobnosti o místní přírodní lokalitě a ověříte si své znalosti. Mapa s vyznačenou trasou a jednotlivými stanovišti bude ke stažení na webu www.konep.cz. Můžete ji použít buď v digitální podobě na mobilním zařízení, nebo si ji vytisknout předem doma. V pardubickém Ekocentru PALETA si pro školáky nachystali také krátkou procházkovou hru. Od budovy Natura Parku ve Štolbově ulici děti vyrazí podle mapy kolem Chrudimky v doprovodu zvláštního, tajemného cizince. Dostanou jedinečnou příležitost ukázat mu naši planetu a pomocí snadných úkolů se pokusí přesvědčit nejen jeho, ale hlavně sami sebe, že je matička Země v dobrých rukou. Průvodce a instrukce hrou jsou volně ke stažení na webu ekocentra www.paleta.cz.

Tip na výlet: Seznamte se s horským duchem

KDY: kdykoliv

KDE: Dolní Morava

V Dolní Moravě se můžete vypravit na naučnou stezku s 10 zastaveními, kde se dozvíte spoustu informací o lese a jeho obyvatelích a seznámíte se se Stamichmanem – horským duchem Kralického Sněžníku. Cestou potkáte vyřezávané sochy, dřevěný posed s výhledem do údolí i jeskyni z kamenů. Stezka vede lesem a je spojnicí mezi parkovištěm u dolní stanice lanovky U Slona a Zákaznickým centrem Marcelka u dolní stanice lanovky Sněžník.