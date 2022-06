Den Pardubického kraje se uskuteční v pátek na Pernštýnském a Komenského náměstí v Pardubicích. Program začne ve 14 hodin Kouzelnou školkou, v 15.30 vstoupí zpěvák Vojta Drahokoupil, v 16.30 se můžete na Příhrádku těšit na Jiřinu Bohdalovou. V 18 hodin vystoupí na hlavním pódiu Václav Noid Bárta a ve 20 hodin zazpívá Anna K. Celou akcí bude provázet moderátor Vláďa Slezák. Na co se dále můžete těšit: prohlídky krajského úřadu, ukázky práce a techniky hasičů, policie, záchranné služby, autogramiádu známých sportovců a osobností, ukázky bojových zásahů a na regionální potraviny.

Festival dobrého jídla a pití

KDY: 11. a 12. června

KDE: Pardubice



Festival dobrého jídla a pití, svátek kvalitní gastronomie, to je Fresh Festival, který zavítá 11. a 12. června na dostihové závodiště v Pardubicích. Můžete se těšit na kuchařské show a workshopy Zdeňka Pohlreicha a dalších známých osobností, prezentace vinařství a řízené degustace, TOP restaurace, zážitkovou gastronomii, pivovary a farmářské trhy. Uskuteční se také koncerty, v sobotu se o pořádný mejdan postará kapela Lake Malawi a cimbálová muzika Denár. V neděli vystoupí Hermès Karel. V sobotu je program od 10 do 20 hodin, v neděli od 10 do 17 hodin.

Krásný dětský den

KDY: 12. června

KDE: Pardubice

Krásný dětský den aneb Zámkohraní vypukne v neděli ve 14 hodin na Zámku Pardubice už posedmé. Na pódiu to rozbalí legendární kapela Mixle v piksle, přidá se divadlo, dílny, herna. Studio Damúza přiveze divadelní hru Špílmachr – Faust. Nádvoří a parkán zaplní žongléřské a bublifukové dílny, hernička od NejenHry či hudební zkušebna. S programem Děti dětem vystoupí Základní škola Svítkov. Návštěvníci si pohladí živá zvířátka a vydají se na orientační závod po zámeckých valech. Vstupenky pro děti od čtyř let a dospělé stojí 100 korun.

Lidé odvedle - neobvyklý výlet

KDY: od 10. června

KDE: Pardubice



Rádi poznáváte neznámé světy? Jeden takový, ale přitom nijak vzdálený, se nyní otevírá na pardubickém zámku. Připravte se na neobyčejnou cestu pozoruhodnými dopravními prostředky spojenou s překonáváním rozmanitých překážek, kde zkoušení a sahání je dovoleno, ba doporučeno. V pátek 10. června na zámku začne výstava Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem. Pořádá ji Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Nadací Sirius. Podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem zcela vystihuje formu, kterou je výstava prezentována. Návštěvníci jsou pozváni na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci. Vstup je zdarma.

Pekařova žena

KDY: 11. a 12. června

KDE: Pardubice

Se stávající divadelní sezónou se Východočeské divadlo Pardubice rozloučí českou premiérou muzikálové komedie Pekařova žena autorů Stephena Schwartze a Josepha Steina, kterou premiéroví diváci zhlédnou o víkendu 11. a 12. června v Městském divadle. Pro soubor VČD hru objevil, z anglického originálu přeložil a uvedení v České republice zprostředkoval režisér Petr Gazdík, který má na svém kontě už přes čtyřicet režií muzikálů. Muzikál Pekařova žena je milou, komediální sondou do obyčejného života lidí na francouzském venkově. Námět vychází z velmi ceněného francouzského filmu režiséra Marcela Pagnola, hudba je z pera Stephena Schwartze, světového skladatele velkých muzikálových titulů jako například Wicked, Pippin či Godspell. Děj muzikálu se odehrává v polovině 30. let, kdy Evropu doslova zaplavil francouzský moderní šanson, který posloužil Stephenu Schwartzovi jako hlavní hudební motiv. Na jevišti se však současně odehrají i velká muzikálová čísla à la Broadway. Sobotní premiéru ve foyer Městského divadla doplní vernisáž výstavy skleněných obrazů výtvarnice Aleny Šinkové.

Tip na pátek: Film Lidice

KDY: 10. června

KDE: Pardubice

U Památníku Zámeček v Pardubicích pokračuje filmový Festival Zámeček. Promítá se každý červnový pátek od 21 hodin. V pátek 10. června se představí film režiséra Petra Nikolaeva o největší tragédii v moderních dějinách naší země - vyhlazení Lidic. Na začátku příběhu jsou Lidice obyčejnou středočeskou obcí, která se snaží přečkat protektorát. Vstup zdarma, na místě možnost koupě drobného občerstvení. Promítá se za každého počasí.

Drátenické Choltice

KDY: 10. až 12. června

KDE: Choltice

Na zámku v Cholticích se koná akce Drátenické Choltice, uvidíte více jak 50 drátujících z Čech, Moravy a Slovenska. Všechny tři dny bude všem k dispozici mnoho tvořivých dílen a také drátenické výrobky. Na místě budou rolničkář, vetešník, prvorepubliková kuchyně, dráteníci, šperkaři, tiskař a razit se bude choltická mince. V sobotu a v neděli se bude tavit železná ruda v historické peci. Začátek v pátek v 15 hodin, konec v neděli v 15 hodin.

Chrudimsko

Keltský dětský den

KDY: 11. června

KDE: Nasavrky



Víte, jak se bavily děti v pravěku? Jak se tlučou špačci, nebo cvrnkají kuličky? A znáte nějaké keltské pohádky? Skanzen Země Keltů v Nasavrkách připravil na sobotu Keltský den dětí. Užijte si keltské hry a poznejte dávné pohádkové bytosti. Akce se koná od 10 do 17 hodin. Děti mají v sobotu do oppida vstup zdarma a před branami Země Keltů bude připraven i skákací hrad a soutěže.

Pivní festival

KDY: 11. června

KDE: Heřmanův Městec

Již devátý ročník Pivního festivalu se uskuteční v sobotu v Heřmanově Městci, v části Bažantnice. Milovníkům chmelového moku se zde bude prezentovat sedm pivovarů či minipivovarů, přičemž ochutnávka nabízených piv je zdarma. Vstup do areálu bude možný od 11 hodin, hlavní program pak začne od 13 hodin. V něm nebudou chybět soutěže pro děti i dospělé, jízda na koních, řemeslná dílna, treibball (ukázka psího sportu), vystoupení kroužků DDM Ježkovka či malování na obličej. Vstupné dobrovolné. Od 18 hodin se zde pak uskuteční malý hudební festival, při němž se fanoušci muziky mohou těšit na skupiny Bítoff, Cube a Kris. Občerstvení po celý den zajištěno.

Bořice slaví. Hvězdou večera bude Bohuš Matuš

KDY: 11. června

KDE: Bořice



Obec Bořice u Hrochova Týnce slaví 640 let od první písemné zmínky. V sobotu od 14 hodin se můžete ve zdejším sportovním areálu těšit na vystoupení známé dechové hudby Pardubická šestka. Jejich program obohatí mažoretky z TJ Sokol Chrudim. Lahodné míchané nápoje určitě osvěží, stejně tak jako barmanská show v podání Petra Hurty. Další blok narozeninových oslav bude pokračovat od 17 hodin. Známé hity a písničky, které potěší, uslyšíte v podání skvělého zpěváka Bohuše Matuše a zpěvačky Leony Šenkové. V několika písních je bude také doprovázet pop houslistka Jolana Szajewska. Večerní hudební blok bude patřit duu Chorus. Nina a Jaromír tak roztančí určitě většinu přítomných. Na své si přijdou i děti. Pro ně je připravena mimo jiné řada soutěží, lunapark a jízdy s koňským spřežením.

Na skok do Afriky

KDY: do 19. června

KDE: Hlinsko

Výstava prací žáků Základní umělecké školy Hlinsko zpestřuje do 19. června prohlídku okruhu Řemeslnická obydlí v Betlémě Hlinsko. Letošní výstava zahrnuje spoustu výtvarných technik i různorodých témat, jejichž společným jmenovatelem je Afrika. S dětmi navštívíte nejen starověký Egypt, ale také džungli a poznáte mnoho zvířat.

Svitavsko

Festivalové zahrady

KDY: od 9. června

KDE: Litomyšl



Národní festival Smetanova Litomyšl začne 9. června a potrvá až do 5. července. Přinese 43 pořadů hlavního programu, který doplní doprovodný program ve Festivalových zahradách a 18. Smetanova výtvarná Litomyšl. Výjimečnou atmosféru si můžete užít ve Festivalových zahradách (v těsné blízkosti zámku), které jsou po celou dobu festivalu volné přístupné. Doprovodná scéna je otevřená začínajícím umělcům a nejen klasické hudbě. Na velkoplošné obrazovce zde lze za příznivého počasí sledovat hudební pořady, o víkendech program nabízí celodenní sled koncertů, divadelních představení, workshopů a programů pro děti. Z programu na víkend vybíráme: Sobota 11. června: V 10 hodin začíná čtení z knížky Jmenuji se Orel, dále je připravena Deskoherna a hudební dílny. Od 14 hodin se natáčí živé vysílání Českého rozhlasu Pardubice plné festivalových hostů, do 15 hodin zazní verše básníka Jana Skácela, v 15.30 začne vystoupením sboru Radost Praha sobotní hudební blok, který uzavře až ve 21 hodin koncert dechového kvintetu Alinde Quintet. V neděli 12. června je dopolední program podobný, od 14 hodin si můžete poslechnout povídání s hvězdou večerního koncertu Smetanovy Litomyšle, kterou je Vojtěch Dyk. Koncerty v zahradě začnou ve 14:30, vystoupí například moderní cimbálka Hulava a Ondřej Ruml. Více o programu zde

Tip na pátek: Noc kostelů

KDY: 10. června

KDE: Pardubický kraj



V pátek se koná Noc kostelů, která dává možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory krypty, věže a podobně. V Pardubickém kraji se zapojilo celkem 88 kostelů. Seznam všech kostelů a nabízený program najdete na www.nockostelu. cz. Jaroměřice zvou v pátek od 18 hodin na prohlídku kostela Všech svatých. V kostele Povýšení svatého kříže pak můžete od 19 hodin navštívit koncert sboru Cantilo. V Cerekvici nad Loučnou začne program v kostele sv. Václava v 19.30 hodin (prohlídka kostela, výstava, hudba). V Hradci nad Svitavou se na návštěvníky těší v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské (koncert, prohlídka). V Moravské Třebové bude kostel svatého Josefa od 18 hodin plný hudby, umění, společenství, setkání a modlitby. Od 17 hodin se koná žehnání zvířátek.

Časopisy pro děti a mládež

KDY: do 18. září

KDE: Litomyšl



Přijďte si zavzpomínat na své dětství a ukázat potomkům, co jste v jejich věku četli. Na výstavě Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa v Regionálním muzeu v Litomyšli jsou k vidění nejen časopisy dnešních rodičů, ale i prarodičů a praprarodičů. Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními plány. Čeká na vás přes 150 titulů – Malý čtenář, Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix a další. Výstava je doplněna bohatým interaktivním programem, který je inspirován hrami ze starých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha ukázek komiksů, českých, francouzských nebo třeba kubánských.