Procházka zámeckou zahradou ve Slatiňanech

KDY: od 17. dubna o víkendech

KDE: Zámek Slatiňany

ZA KOLIK: 30 Kč/osoba

Projděte se zámeckou zahradou o rozloze 9 hektarů se sbírkou cizokrajných dřevin, květinovými záhony, romantickým jezírkem, dvěma altány, kapličkou, dětským hřištěm a roubenými domečky k výuce šlechtických ratolestí. Zahrada bude zpřístupněna od 17. dubna. Slatiňanská zahrada bude přístupná (zatím) v dubnu o víkendech od 10 do 15 hodin. Vstupenky se budou prodávat v návštěvnickém centru, vstupné do zahrady je jednotné 30 Kč, děti do šesti let zdarma. K dispozici jsou toalety. Vedení zámku prosí návštěvníky, aby při návštěvě dodržovali nařízené bezpečnostní pokyny. Zámek zůstává zavřený.

S mobilem po světě

KDY: do 30. dubna

KDE: výlohy Turistického informačního centra Pardubice (náměstí Republiky)



K pořízení kvalitní fotografie stačí být jen ve správnou chvíli na správném místě, mít dobré oko a obyčejný mobil. Nevěříte? Tak si nenechte ujít výstavu Cestování nalehko aneb S mobilem po světě, jejímž autorem je Michal Mikulec. Jde o výběr fotografií pořízených mobilem Honor 8 s pouhým 16 Mpx fotoaparátem v době od ledna 2018 do ledna 2020. Díky nim se budete moct přenést do nejrůznějších zemí světa, jako jsou například Argentina, Bolívie, Brazílie, Peru, Indonésie, Spojené arabské emiráty, Nizozemsko, Chorvatsko, Bali, Německo, Gruzie, Portugalsko, Island, Francie či Seychely. Výstava je do 30. dubna k vidění ve výlohách Turistického informačního centra v Pardubicích.

Pardubické hudební jaro

KDY: 15. dubna od 19 hodin, záznamy koncertů kdykoliv

KDE: www.pardubickehudebnijaro.cz



43. mezinárodní festival Pardubické hudební jaro nabídl již čtyři streamované koncerty. Živě je vysílá prostřednictvím Facebooku a Instagramu, ale můžete je zhlédnout zcela zdarma i po premiéře. Jsou kdykoliv dostupné na www.pardubickehudebnijaro.cz. Poslechnout si můžete koncert s příznačným názvem Fortuna volubilis (Štěstěna vrtkavá), slavnostní zahajovací koncert k výročí 180 let od narození Antonína Dvořáka, dále koncert Lobkowicz tria a koncert nazvaný Dialog varhan a smyčců. Ve čtvrtek 15. dubna od 19 hodin pokračuje festival Pardubické hudební jaro dalším koncertem. Tentokrát bude přenášen z Hudebního sálu pardubické radnice. Vystoupí houslista Jan Talich, violista Jiří Kabát a komorní orchestr Barocco sempre giovane. Zazní skladby Antonína Dvořáka.

Co víte o gotickém umění?

KDY: kdykoliv

KDE: muzeumcr.cz

Regionální muzeum v Chrudimi připravilo pro děti on-line vědomostní kvíz, který navazuje na ukončenou výstavu Víra v umění, umění ve víře. Kvíz je zaměřen na gotické umění a je určen zejména školákům ze 4. a 5. tříd. Zajímá vás, jak ve středověku vznikalo město a kostel? Co je to chrlič, krab a fiála? Kvíz najdete na webových stránkách muzeumcr.cz.

Zvětšená historie

KDY: kdykoliv

KDE: rml.cz

Regionální muzeum Litomyšl nabízí v době, kdy je dočasně uzavřeno z důvodu koronavirové epidemie, veřejnosti možnost prohlédnout si některé aktuální i starší výstavy alespoň virtuálně. Například výstava zvětšených fotografií litomyšlského knihkupce a amatérského fotografa Karla Veselíka (1873–1936) zachycuje starou Litomyšl v letech 1903 až 1932. Za zhlédnutí stojí, i když nejste místní, fotografie působí neuvěřitelně živě a vtáhnou vás do historie. Více najdete na www.rml.cz, sekce Regionální historie – webové výstavy.

Zámecké valy v Pardubicích

KDY: každý den od 10:00 do 18:00 hodin

KDE: Pardubice

Užijte si s dětmi procházku po zámeckých valech. Vstup je možný pouze jižní branou a otevřeno je každý den od 10:00 do 18:00 hodin. Děti se můžou zabavit zámeckou stopovačkou. Hrací plánek si zájemci mohou zdarma vyzvednout ve schránce umístěné v zámecké bráně.

Úniková hra s Rychlými šípy

KDY: kdykoliv

KDE: www.ddm-chrudim.cz

Dům dětí a mládeže Chrudim připravil pro své příznivce on-line únikovou hru. Je inspirovaná Rychlými šípy. Rychlé šípy jsou hlavními postavami knižní trilogie spisovatele Jaroslava Foglara Dobrodružství v temných uličkách: Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta. Právě od vydání Záhady hlavolamu letos uplyne neuvěřitelných 80 let. Díky hře, kterou najdete na www.ddm-chrudim.cz v sekci Akce, se ocitnete ve Stínadlech. Z vězení se dostanete jen, když správně rozluštíte všechny šifry a zjistíte kód k zámku.